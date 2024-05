"Pensaba que me iba a desmayar": una coreana se sorprende con el precio de la fruta en México

Una turista surcoreana ha quedado sorprendida al descubrir lo barata que es la fruta en México en comparación con los precios a los que se vende en su país natal.

"Los mangos aquí no son oro, los venden así", relató la mujer al enseñar una parada de mercado con ese fruto en un video en TikTok que no ha tardado en viralizarse. "Pensé que me iba a desmayar en este momento, ¡incluso puedo probar los mangos antes de comprarlos!", exclamó.

La mujer aseguró que "todavía no puede olvidar el 'shock'" que sintió al descubrir que incluso los frutos del bosque son vendidos en las calles de México como un postre ordinario. "¡Esas frutas, que son carísimas en Corea, se venden aquí como una montaña!", afirmó.

"¿Cómo podría no ser feliz aquí"?, concluyó la turista.