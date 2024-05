El sueño 'millennial': una mexicana asegura que compró una casa gratis (VIDEO)

Una mujer asegura que el jueves compró por 0 pesos una casa en el estado mexicano de Querétaro.

"Hoy estaba viendo la página web de un fraccionamiento en Querétaro que se ve súper bonito y me encontré una casa que tenía el precio publicado de 0 pesos y la preaparté con 5.000 pesos [300 dólares]", contó la joven en un video divulgado en redes sociales.

Antes de encontrar la propuesta, la mujer llevaba algunos meses buscando una casa en esta área. "Como soy una obsesiva, me pasaba viendo el sitio del fraccionamiento todo el tiempo para ver qué casas tenían disponibles, para ver dónde me gustaría mi casa, etc., soñando como siempre", explicó.

Después del suceso viral de Cartier, y de la “busqueda” de un mercedes a precio barato ahora llega compre una casa a un precio de 0 pesos. pic.twitter.com/1NazJru8Iy — Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos) May 23, 2024

Según los términos y condiciones del acuerdo que leyó la mujer, el vendedor tenía que haber contactado con ella en dos días hábiles después del apartado realizado. "Después de eso, te tienen que respetar el precio publicado por siete días hábiles", continuó.

"Espero que en estos siete días hábiles pueda mandar mi documentación y, una vez que salgan las escrituras de esta casa o se haga el contrato de compraventa de la casa o lo que sea, lo podamos hacer por el precio publicado".

Sin embargo, la mujer no oculta su incertidumbre y no está segura de que, finalmente, pueda llevar al cabo la compra. "Estoy súper nerviosa, pero espero que sí se pueda hacer", confesó, que reveló sus planes de casarse este año.

"Estas oportunidades se dan solo una vez en la vida", señaló la joven que consideró la posibilidad de empezar su familia en una casa gratis "es como el sueño 'millennial'".