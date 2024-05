John Wick lava platos y vende comida callejera: doble de Keanu Reeves enloquece a Tailandia

Un hombre con un gran parecido físico al famoso actor canadiense, Keanu Reeves, se ha vuelto tendencia en redes sociales, principalmente entre los usuarios de Tailandia.

Una cuenta de TikTok compartió recientemente varias grabaciones en las que se ve al individuo por las vías del país asiático preparando café, lavando platos y vendiendo comida callejera. Su estilo y apariencia, alto, delgado, con cabello largo negro y peculiar barba, recuerdan al legendario asesino a sueldo John Wick, popular personaje interpretado por la estrella de Hollywood.

Luego de que los videos cautivaran a los usuarios y se popularizaran en línea, con millones de visualizaciones en pocos días, medios locales se dieron a la tarea de ubicar al doble de Reeves. Se trata de un ciudadano alemán llamado Andreas Kalias, quien está casado con una tailandesa y actualmente reside en el país asiático.

En una entrevista, el hombre reveló que en realidad es rubio, pero se tiñó el pelo de negro para una fiesta de disfraces a petición de su esposa, quien notó su gran parecido con el protagonista de la saga de películas de 'John Wick'. Las imágenes suyas que circulan en la Red, manejando una moto, lavando platos y vendiendo calamares, también fueron idea de su pareja.

Andreas mencionó que esta no era la primera vez que lo confundían con Keanu Reeves, señalando que en Alemania lo han contactado para eventos por su asombroso parecido. "Dondequiera que voy, la gente me saluda, tanto en Alemania como en Tailandia, y me piden fotos", aseguró, añadiendo que no le molesta ese tipo de cosas.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!