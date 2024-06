Tiktoker filma a un hombre engañando a su pareja y ahora millones lo saben (incluida la esposa)

Una 'tiktoker' expuso a un hombre engañando a su esposa en un vuelo de cuatro horas, y ahora lo saben más de 30 millones de internautas, incluida la pareja.

"Si este hombre es su marido en el vuelo 2140 de United Airlines, de Houston a Nueva York, probablemente se quedará con Katy esta noche", escribió la usuaria Carolinerened junto a un video en que se puede ver al sujeto aparentemente coqueteando con una mujer.

@carolinerened If this man is your husband flying @United Airlines, flight 2140, from Houston to New York, he’s probably going to be staying with Katy tonight. Him and Katy met at the airport bar and haven’t left each others sode since then. He convinced her to change her seat so she could sit next to him and they could drink. I dont know his name but know hers becasue he keeps saying it. He’s also said his 8 year old daughter danced for the Astros opening tonight, he’s from Ft. Worth, says he’s a surfer and just got a new surf board, supposedly President of the company he works for and flying to NYC for business. I wouldn’t have known he was married if he hadn’t been wearing his wedding ring. Excuse me rubbing my eye, I didn’t know what else to do to self record. 😂Do your thing TikTok. #findthewife #cheatinghusbands #unitedairlines #flight2140 #katy #houston #IAHairport #ftworth #weddingring ♬ original sound - carolinerened

"Él y Katy se conocieron en el bar del aeropuerto y no se han separado desde entonces. La convenció de que cambiara de asiento para poder sentarse a su lado y poder beber", relató. "No sé su nombre, pero sé el de ella porque él lo menciona todo el rato", continuó, agregando detalles de la vida de ambos acorde a la conversación que escuchaba.

"No habría sabido que estaba casado si no hubiera llevado su anillo de bodas", aseveró la 'tiktoker'. El video no tardó en hacerse viral y llegó casi a las 32 millones de visualizaciones. "Hagan lo suyo", les pidió a sus seguidores.

No satisfecha con el material publicado, la usuaria posteriormente subió otras imágenes de mala calidad en las que aparentemente se están besando. "Actualización: estaban besándose y terminaron en el baño", escribió.

Tras la masiva difusión, se descubrieron las identidades de la pareja casada y al parecer la esposa se enteró de las aventuras de su marido mientras no estaba en casa. "La esposa ha eliminado sus redes sociales ahora. Probablemente esté mortificada y cansada de que la etiqueten", escribió en los comentarios un internauta.