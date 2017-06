Oposición venezolana fue la gran perdedora en asamblea de la OEA

El martes, en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), el gobierno de Venezuela ganó otro 'round', pero ¿qué pasó con la oposición?

Desde hace al menos un año, el antichavismo emprendió una ofensiva internacional en la búsqueda de sanciones contra el gobierno venezolano, que ha tenido a la OEA como escenario ideal por el respaldo abierto del secretario general de ese organismo, Luis Almagro, quien ha llegado a extralimitarse en sus funciones al calificar de "dictadorzuelo" al presidente Nicolás Maduro. La "estocada final" iba a ser en la Asamblea General. Y no ocurrió.

Los diputados opositores y sus medios aliados han tratado de tapar el estrepitoso fracaso al decir que sólo faltaron cuatro votos para lograr su objetivo. Sin embargo, una fuente de la cancillería venezolana que participó en la reunión en Cancún, México, detalló a RT que esa es una falacia: "La propuesta que terminaron llevando a votación no tenía nada que ver con lo que ellos estaban pidiendo al principio. No pudieron convencer a nadie de sus demandas radicales".

Propuesta media

La oposición, en voz del presidente de la Asamblea Nacional (AN), Julio Borges, aseguró el lunes que la OEA iba a "condenar" la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y que los países "aliados" de la derecha venezolana aprobarían una resolución que incluía la declaración de una "crisis humanitaria" y la liberación de los supuestos "presos políticos".

Pero la propuesta no caló. Para tratar de sumar apoyos, el texto tuvo que modificarse al punto de eliminar el carozo de las demandas y terminó "por ser una resolución endeble que no hablaba de crisis humanitaria, que sólo llamaba a 'revisar' la convocatoria a la ANC, que instaba al diálogo y que condenaba la violencia de lado y lado, es decir, que tácitamente reconocía que la oposición ha incurrido en hechos violentos. Incluso si se hubiese aprobado, habría sido un fracaso para ellos", precisó la fuente diplomática.

.@NicolasMaduro: La Canciller merece el reconocimiento de todo el país porque ha defendido la paz y la soberanía de Venezuela pic.twitter.com/FJlhk0w8ea — CancilleríaVenezuela (@vencancilleria) 22 de junio de 2017

Los "atenuantes" al texto fueron los que permitieron adherir más voluntades, especialmente en países del Caribe, pero con ello la oposición renunció a sus exigencias, justo cuando experimenta la caída de la convocatoria a las manifestaciones violentas que realiza en algunos focos del país, como en la acomodada zona de Altamira, en Caracas.

"Han querido asumir el lado 'positivo' del fracaso pero nadie termina de decir que lo que llevaron hasta el final fue un documento pobre y endeble. Esas modificaciones, en el lenguaje del derecho internacional, son una claudicación de principios".

Reunión abierta

El sinsabor no ha sido fácil de digerir para la oposición. Al final de la tarde de este miércoles se confirmó que la propuesta sobre la situación política en Venezuela y el "grupo de contacto", calificado de "injerencista" por Caracas, quedó descartada de la resolución final sobre Derechos Humanos de la Asamblea General de la OEA.

"Ya se cerró la resolución de derechos humanos y no está incluido el grupo de contacto", indicó el embajador mexicano ante la OEA , Luis Alfonso de Alba, refiere El Nacional. El diplomático indicó que harán un último intento en la sesión de consulta de cancilleres, prevista para el próximo lunes.

Para Caracas, esa insistencia de mantener a Venezuela en la agenda es inadmisible después de la derrota contundente: "ellos, con sus trampas contra la institucionalidad, están intentado dejar abierta la reunión. Pero si el punto de partida es el documento con el que fracasaron, la oposición va a tener que entregar lo poco que les quedó por negociar en ese texto", explicó la fuente.

¿Y ahora qué?

Luego de conocerse la noticia, el presidente Maduro declaró desde el Palacio de Miraflores, en Caracas: "Hemos obtenido una de las victorias más grandes en la historia (...) Contra el intervencionismo ha triunfado Venezuela". El mandatario reiteró su llamado a diálogo a la oposición y aseveró que el triunfo en la OEA favorece al país "para crear un clima bueno".

Interrumpen sesión de la OEA, a gritos de 'asesinos' y con la bandera venezolana https://t.co/6TGqvkk96Tpic.twitter.com/bkfLdTzSpp — Carlos Bernal (@CarlosTodoMKT) 22 de junio de 2017

"La oposición sabe que tiene en mí a un hombre con el que puede hablar. Estoy dispuesto cuando ustedes quieran, cuando lo deseen; estoy listo para dialogar", agregó en una alocución transmitida en cadena nacional.

Casi paralelamente, en Cancún, el último recurso de los legisladores opositores que viajaron para alentar las sanciones a Venezuela fue irrumpir sin permiso en el salón donde se realizaba la reunión de cancilleres con la bandera al revés y la consigna "no más dictadura". Pero el gesto simbólico, a esas horas, no logró acallar lo evidente: el país suramericano irá a elecciones convocadas por el presidente Maduro en poco más de un mes y la OEA, nuevamente, no pudo evitarlo. Las protestas que la derecha ha mantenido por casi 80 días, tampoco.

Nazareth Balbás