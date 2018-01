Ivanka Trump buscaría convertirse en la primera mujer presidenta de EE.UU.

Ivanka Trump, la hija del actual líder estadounidense, tendría la intención de convertirse en la primera mujer presidenta del país, revelan extractos del libro del periodista Michael Wolff 'Fire and Fury: Inside the Trump White House' ('Fuego y furia: dentro de la Casa Blanca de Trump'), publicados por la revista New York Magazine.

Según la publicación, Ivanka y su esposo, el asesor del presidente, Jared Kushner, acordaron formar parte de la Administración presidencial con la esperanza de que algún día esto ayudaría a Ivanka a convertirse en presidenta.

"Tras valorar los riesgos y las recompensas, Jared e Ivanka decidieron aceptar papeles en el ala oeste [de la Casa Blanca] por consejo de casi todos sus conocidos. Fue una decisión conjunta de la pareja y, en cierto sentido, un trabajo conjunto. Hicieron un trato serio entre ellos: si en algún momento en el futuro surgía la oportunidad, ella sería la que se postularía para presidente. La primera mujer presidenta (...) no sería Hillary Clinton, sería Ivanka Trump", recoge la revista.



Anteriormente se informó de que la Casa Blanca negó este miércoles el contenido del libro, que saldrá a la venta el próximo 9 de enero y que también revela que Donald Trump no esperaba convertirse en jefe de Estado, así como que su esposa Melania tampoco estaba muy satisfecha con la perspectiva de convertirse en la primera dama.