"Quiero observar cómo se quema el mundo": Un usuario de Reddit reivindica las explosiones en Texas

Un usuario de la red social Reddit de nombre 'austinbomber' afirmó ser el autor de las explosiones registradas este mes en Texas. Y avisa de que no parará hasta ser "tan prolífico como el asesino del Zodiaco", informa New York Daily News este martes. "Mi intención no consiste en matar personas. Lo estoy haciendo porque quiero observar cómo se quema el mundo", escribió este inquietante usuario.

'Austinbomber' se comparó a sí mismo con el asesino del Zodiaco, quien nunca fue detenido pese a haber matado al menos a siete personas en California entre los años 1960 y 1970. Su identidad nunca se conoció.

Además, este asiduo de Reddit no identificado comentó que disfruta de la presencia policial masiva que se registra en la ciudad y del hecho de que no hayan dado con él. Asimismo, 'austinbomber' negó que los ataques estuvieran motivados por por razones raciales.

El portavoz del departamento de la Policía de Austin ha confirmado que las autoridades han sido informadas sobre estas publicaciones, que ya han sido borradas de la plataforma, y que en estos momentos investigan el caso.