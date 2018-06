'Realmente me importa': una línea de ropa responde a la polémica chaqueta de Melania

La marca de ropa estadounidense Wildfang ha creado una línea de prendas solidarias en respuesta a la chaqueta que llevaba Melania Trump este jueves cuando se dirigía a Texas para visitar a los hijos de inmigrantes retenidos en la frontera con México, informa ABC News.

La primera dama escogió para volar a Texas una chaqueta verde de Zara con las frases 'Realmente no me importa. ¿Y a usted?' serigrafiadas en la espalda, algo que muchos consideraron totalmente inapropiado, aunque la portavoz de Melania Trump insistió en que la prenda no escondía "ningún mensaje oculto".

Pocas horas después de que las fotos de Melania se volvieran virales, el equipo de Wildfang decidió trabajar todo el día para crear una pequeña línea de ropa caracterizada por llevar impresa la frase: 'Realmente me importa. ¿Y a usted?'.

La línea consiste en una chaqueta, un jersey y una camiseta cuyo precio oscila entre 40 y 98 dólares, y todas las ganancias que genere se destinarán a RAICES Texas, una organización que brinda servicios legales a los inmigrantes en ese estado fronterizo. La directora ejecutiva de Wildfang, Emma McIlroy, afirma que la demanda de estos artículos dobla la producción y que este viernes lanzarán una sudadera con capucha que costará 60 dólares. Hasta ahora, la compañía ya ha recaudado más de 50.000 dólares, la mitad de su objetivo de 100.000 dólares.

"Es muy emocionante ver al público responder de esa manera y que tengamos el privilegio de dar a las personas una forma de lograr un impacto", ha comentado McIlroy en el programa 'Good Morning America'.