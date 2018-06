Assad: "No dejaremos participar a Occidente en la reconstrucción de Siria"

Los países occidentales no participarán en la restauración de Siria, porque "no dan, solo toman", ha declarado el presidente de Siria, Bashar al Assad, en una entrevista al canal ruso NTV.

Al comentar las declaraciones de los políticos occidentales de que "no darán ni un centavo para reconstruir Siria, mientras Assad está en el poder", el líder sirio señaló que "esta es la mejor declaración de Occidente durante toda la guerra en Siria".

"Es la mejor es porque [Occidente] no formará parte de la restauración de Siria, simplemente no le dejaremos hacerlo. […] No necesitamos a Occidente", subrayó Assad al hacer hincapié en que los países occidentales "están lejos del concepto de honestidad: no dan, simplemente toman".

"A pesar de que ahora hay una guerra, tenemos la fuerza suficiente para reconstruir el país. Estamos seguros de ello", aseguró Assad.

"Si no tenemos dinero, lo pediremos prestado a nuestros amigos, a los sirios que viven en el extranjero, a nuestro tesoro. No nos preocupamos de ello", indicó el presiente sirio al precisar que posiblemente la reconstrucción del país dure más, pero igualmente "no hay motivos de preocupación".

