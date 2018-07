'Sin compañía': El corto que recrea el drama de los niños migrantes solos frente a jueces de EE.UU.

La política migratoria de EE.UU. sigue dando qué hablar. Un cortometraje, denominado 'Unaccompanied: Alone in America' (Sin compañía: Solo en EE.UU.), muestra cómo menores de edad, arrestados por las autoridades federales, no tienen derecho a un abogado y deben comparecer ante un juez solos.

El corto es de la cineasta estadoundense Linda Freedman, quien, tras investigaciones, descubrió que según la ley de los EE.UU., los niños arrestados por ingresar ilegalmente al país "no tienen derecho a un abogado designado por el tribunal", ni "tienen forma de contactarse, comunicarse o contratar un abogado"; tampoco "tienen acceso a intérpretes", pese a que muchos de ellos no hablan ni entienden inglés.

El video forma parte de la campaña 'Unaccompanied children' (Niños no acompañados), que busca recaudar fondos para brindar representación y asesoría legal a estos menores, a través del Servicio de Consejería de Inmigración (ICS, por sus siglas en inglés).

En el video, Freedman muestra a varios niños, a los que el juez les pregunta por su abogado y, con cara de incomprensión, no saben qué responder.

Según cuenta Freedman, 9 de cada 10 niños que comparecen solos ante los tribunales, son deportados; mientras que en los casos que cuentan con representación, se ha permitido que casi la mitad de ellos permanezcan en EE.UU.

Si bien el video salió a la luz recientemente, en plena aplicación de la política de 'tolerancia cero' de Donald Trump, que evidenció la separación de niños y padres inmigrantes al llegar a EE.UU.; la idea la tuvo desde 2014, porque estos casos no son nuevos.