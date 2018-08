Exasesora de la Casa Blanca: Trump se comió un documento con datos sensibles

El presidente de EE.UU. Donald Trump se comió una nota en un intento de enterrar la información sensible escrita en ella en las profundidades de su propio estómago, según se desprende del relato de la exasesora de la Casa Blanca, Omarosa Manigault Newman, en su nuevo libro 'Unhinged: An Insider's Account of the Trump White House'.

"Vi cómo se metió una nota en su boca. Como Trump siempre ha sido germófobo [obsesionado por la limpieza personal, que aborrece los gérmenes], me conmocionó que parecía estar masticando y tragándose el papel. Debió de haber sido algo muy, muy sensible", recoge The Washington Post un fragmento del libro de Newman.

El incidente supuestamente se produjo después de la reunión de Trump con su entonces abogado Michael Cohen. Otros asesores de la Casa Blanca comentaron al periódico bajo condición de anonimato que la historia de Newman era falsa y respondieron a su afirmación con risa.

La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, comentó que "el libro está plagado de mentiras y acusaciones falsas" y llamó a Newman "una exempleada descontenta de la Casa Blanca" que trata de beneficiarse con "ataques falsos".

"Peor todavía que ahora los medios le darán una plataforma después de no tomarla en serio cuando solo tenía cosas buenas que decir sobre el presidente durante su trabajo en la Administración", afirmó Sanders en un comunicado, citado por CNBC.