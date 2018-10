"Si nos atacan, podemos saltar tal manera que no parezca poco": Putin comenta con Khabib la trifulca

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, se reunió este miércoles con el luchador ruso de UFC Khabib Nurmagomédov y comentó el salto que dio el campeón en el octágono tras ser continuamente provocado, según informa la agencia TASS.

El padre del campeón de peso ligero también participó en la reunión.

El jefe de Estado felicitó a Nurmagomédov por su victoria sobre el irlandés Conor McGregor. "Aun así, resolviste la tarea principal: ganaste con dignidad y de manera convincente", subrayó el mandatario. Vladímir Putin también manifestó que los ideales deportivos deberían ser más importantes que las ganancias.

Durante la conversación, Nurmagomédov explicó que su comportamiento agresivo fue causado por las provocaciones. "Me comporté con dignidad. Pero, por supuesto, hubo algunos momentos en que no me pude controlar. Y es que durante la pelea continuaron las provocaciones. Espero que el juicio en curso se resuelva a nuestro favor", declaró el campeón.

A su vez, el presidente señaló que en Rusia entienden que las provocaciones en el octágono tuvieron sus motivaciones. Putin expresó confianza en que el asunto se resolverá positivamente.

"Si nos atacan desde el exterior, entonces, por supuesto, no solo tú, todos podemos saltar de tal manera que no parezca poco. Pero es mejor no llegar a eso", concluyó.