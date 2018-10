La compradora del cuadro de Banksy que se autodestruyó planea conservar sus restos

La compradora anónima de 'Girl with Balloon' ('Chica con globo'), la obra de Banksy que se autodestruyó después de haber sido vendida por más de 1,2 millones de dólares, aseguró que se quedará con ella, según un comunicado de la casa Sotheby's de Londres.

"Cuando cayó el martillo la semana pasada y el trabajo se hizo trizas, al principio me sorprendí, pero poco a poco comencé a darme cuenta de que terminaría con una pieza de la historia del arte", explica la propietaria del cuadro, una "coleccionista europea" cuya identidad sigue sin ser revelada.

"No destruyó una obra, la creó"

Según Sotheby's, el organismo de autenticación de Banksy, Pest Control, envió este jueves un certificado de la obra de arte y anunció que ha sido renombrada como 'Love Is in the Bin' ('El amor está en la papelera'); una decisión que indica que el artista la ve como un nuevo trabajo.

"Banksy no destruyó una obra de arte en la subasta, la creó", afirma Alex Branczik, director del departamento de arte europeo contemporáneo de esa empresa.

La semana pasada, el público de la puja fue testigo de cómo 'Girl with Balloon' fue cortada en pequeñas tiras por una trituradora oculta en el marco de la pintura tras el cierre de la subasta.

"Banksy se ha anidado inteligentemente en las páginas de la historia del arte", agregó la casa.