Hillary Clinton cree que su marido hizo bien en no dimitir por el escándalo Lewinsky: "era adulta"

Monica Lewinsky era mayor de edad cuando mantuvo relaciones con el entonces presidente Bill Clinton, por lo que éste hizo bien en no dimitir, opina la esposa del exmandatario, Hillary Clinton, en el programa Sunday Morning de la cadena CBS.

Durante el escándalo sexual, que estalló en 1998, y el posterior 'impeachment', que terminó con la absolución del presidente, Hillary Clinton apoyó a su esposo, cargando la culpa incluso a una "conspiración de derecha".

Exbecaria de la Casa Blanca Monica Lewinsky y el presidente Bill Clinton, 16 de diciembre de 1996 / Gettyimages.ru

"Si echamos la vista atrás, ¿cree que Bill debería haber dimitido a raíz del escándalo Monica Lewinsky?", ha preguntado el presentador del programa Tony Dokoupil. "Absolutamente no", ha respondido la ex primera dama, que, interpelada sobre si fue "un abuso de poder", también dijo que no.

Dokoupil ha insistido en el asunto, argumentando que en opinión de algunas personas, el gran desequilibrio de poder hace imposible una relación consensuada entre un presidente de EE.UU. y una becaria. "Que era una adulta", ha añadido Clinton.

A continuación, la exsecretaria de Estado ha recordado las acusaciones de abuso sexual contra el presidente actual, Donald Trump. "¿Dónde está la investigación del presidente actual, contra quien se han hecho numerosas acusaciones que él descarta, niega y ridiculiza?", ha preguntado Clinton.