Huelga masiva de taxistas en Madrid y Barcelona: Continúa el conflicto contra Uber y Cabify

El sector del taxi vuelve a ponerse en pie de guerra en España, con una huelga masiva en la capital del país a la que han sido llamados más de 15.000 taxistas, mientras sus compañeros de Barcelona, que también mantienen un paro indefinido desde el pasado viernes, continúan con acciones en protesta.

Se trata de un episodio más del arduo conflicto que les enfrenta a los llamados vehículos de transporte con conductor (VTC), empresas como Uber y Cabify que en los últimos años se han ganado una presencia considerable en el ámbito del transporte urbano.

Una de las demandas principales de los taxistas es que se cumpla la proporción 1/30, es decir, que solo haya una licencia para conductores de VTC por cada 30 de taxi. Esta ratio ya fue legislada, pero el gremio sigue denunciando que en la práctica no se cumple. Tanto en Madrid como en Barcelona, los taxistas exigen a las instituciones locales que regulen "el escándalo de los VTC" con soluciones "tangibles y reales", tal como expresó este lunes el secretario de la Federación Profesional del Taxi de Madrid, Santiago Simón, en declaraciones recogidas por el diario 20 Minutos.

A la espera de soluciones en Madrid

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha adelantado algunas propuestas a los taxistas para tratar de atajar los efectos de la huelga. Entre ellas, plantea la posibilidad de ceder parte de la regulación del VTC a los Ayuntamientos.

"Proponen una especie de reforma exprés de la que no sabemos más, pero lo que nosotros pedimos es muy fácil y sencillo: que no hagan de taxis vehículos que no están autorizados para ser taxis", declaró Santiago Simón. De momento, los conductores del gremio en Madrid mantienen su paro mientras esperan un borrador del proyecto de reforma legislativa que ofrece el Gobierno regional, previsto para la tarde de este mismo lunes.

Los posibles efectos de la masiva huelga de taxistas preocupan a la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM), que ha pedido al sector que retrase los paros una semana. "Los taxistas están en todo su derecho de hacerlo", admiten desde CEIM, pero advierten que "afectará directamente a la imagen de la ciudad de Madrid que se tiene en el exterior, e incluso a su propia actividad económica", en una semana en la que se celebra 'Fitur', un importante evento internacional que congrega a diversos empresarios del turismo, del que se espera además un impacto económico en la región de unos 325 millones de euros.

Cortes de tráfico en Barcelona

Mientras tanto, varios centenares de taxistas secundan la huelga en Barcelona. Allí su reivindicación tiene una particularidad: se han revelado contra la decisión de las autoridades locales de fijar una precontratación de 15 minutos de los servicios de los VTC, es decir, que el tiempo que debe pasar entre que se contrata un vehículo VTC y que este pueda prestar el servicio no debe ser inferior a un cuarto de hora, un tiempo que en opinión del gremio del taxi es demasiado corto.

🔴 AMPLIAMOS | Los taxistas cortan la Gran Vía de Barcelona y las VTC, la Diagonal 👇🏻https://t.co/qUjnoxFQyNpic.twitter.com/YvpxHqDR8X — Crónica Global (@cronicaglobal) 21 de enero de 2019

Desde primera hora de la mañana de este lunes una nutrida caravana de taxis partió de la Consejería de Economía, en la Gran Vía de Barcelona, colapsando una parte de esta céntrica calle. Por su parte, los conductores de vehículos VTC han ocupado también la avenida Diagonal, otra de las principales vías de la ciudad, en señal de protesta. Ante el doble colapso, el Ayuntamiento insiste en el uso del Metro como alternativa de movilidad.