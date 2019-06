El estudiante mexicano Norberto Ronquillo fue estrangulado a pesar de que su familia pagó un rescate de 26.000 dólares

Los resultados de la necropsia practicada al cadáver del estudiante universitario Norberto Ronquillo Hernández, que fue secuestrado el pasado 4 de junio, revelaron que el joven falleció a causa de una asfixia provocada por estrangulamiento.

De acuerdo con los especialistas del Instituto de Ciencias Forenses (Incifo), el cuerpo de Norberto, de 22 años, presentaba diversas huellas de tortura, golpes, así como una ruptura del tabique nasal.

La víspera, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Ciudad de México, donde fue hallado el cadáver del estudiante, dio a conocer que tiene dos líneas de investigación "robustas" en el caso.

"Nos está llevando a tener dos líneas de investigación robustas, pero se las voy a dar cuando tenga resultados. No descartamos ninguna línea, pero dos son las que traen más fortaleza", dijo Ernestina Godoy, titular de la PGJ local.

Por la mañana me informó el equipo de la @PGJDF_CDMX las líneas de investigación y avances en el lamentable caso de Norberto Ronquillo. La Procuraduría seguirá el caso hasta obtener resultados y daré seguimiento hasta que se haga justicia. Estamos en contacto con los familiares. — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) 11 de junio de 2019

Pagan rescate de 26.000 dólares

Los secuestradores de Norberto pidieron un rescate de 5 millones de pesos (261.000 dólares), aunque tras una negociación habrían bajado la cantidad a 500.000 pesos (26.000 dólares), reportan medios locales.

En la primera llamada, el tío de Norberto corta la comunicación, por lo que los raptores contactaron a la tía del joven. El universitario comenzó a vivir con ellos al llegar de la ciudad de Delicias, en el estado de Chihuahua (norte de México), a Ciudad de México para hacer sus estudios universitarios.

Es a la mujer a quien le piden que reúna los millones de pesos. Ya para las primeras horas del 5 de junio, familiares de Norberto se trasladaron a las instalaciones de la Fiscalía Antisecuestro, al norte de Ciudad de México, para reportar el secuestro.

Mientras tanto, en diversas comunicaciones, la tía del universitario continuaba negociando el monto del rescate con los secuestradores, el cual finalmente fue reducido a 500.000 pesos. La mujer se comunica con su esposo para decirle que ha llegado a un acuerdo y es entonces cuando la familia pide a las autoridades que no intervengan.

Más tarde, Oswaldo, primo de Norberto, es quien acude al punto acordado con los plagiarios para entregar el dinero. Posteriormente, recibe indicaciones sobre el lugar de liberación de Norberto. Oswaldo llega allí alrededor de las 3:30 horas del 5 de junio, pero su primo nunca llegó.

La Procaduría General de Justicia de la Ciudad de México informó el lunes sobre el hallazgo del cuerpo sin vida del estudiante universitario Norberto Ronquillo en la localidad de Xochimilco, al sur de la capital mexicana.

Exigen justicia por Norberto

Los habitantes de la ciudad natal de Norberto, Meoqui, en Chihuahua, se alistan para recibir hoy los restos del joven, donde realizarán una marcha prevista para las 19:00 horas (local) para exigir justicia.

#AztecaReportesCUU Los restos de Norberto ya partieron a su natal Meoqui. Una caravana acompañará a su familia en carretera para hacerle un homenaje en la ciudad que lo vio nacer y ahora, lo ve partir. pic.twitter.com/A7zROXSWlq — TV Azteca Chihuahua (@AztecaChihuahua) 12 de junio de 2019

Mientras tanto, un video circula en redes sociales, donde jóvenes exigen justicia por el asesinato y secuestro de Norberto.

Con la frase 'Ya no regresas',jóvenes de entre 15 y 30 años piden que quieren sentirse seguros porque, según se escucha en el video, "alguien que no conoces, decide que ya no regresas".

"Sólo queremos ir a la escuela, al cine. En serio, ya basta", reclaman los protagonistas del video titulado 'Nos falta Norberto', donde señalan que el caso del joven ha logrado cambiar a todo un país, sin siquiera saber que lo ha hecho.