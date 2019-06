Trump admite que "le gustaría escuchar" trapos sucios de sus rivales en las elecciones de 2020

En una entrevista con ABC News en el Despacho Oval, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha admitido este miércoles que si una potencia extranjera le ofreciera a información 'sucia' sobre sus competidores en las próximas elecciones presidenciales de 2020, la aceptaría de buen grado.

Preguntado por el corresponsal qué haría su equipo de campaña si una fuente extranjera de un país como Rusia o China le prestaran este tipo de información, el presidente admitió que no la rechazaría. "Creo que es posible que desee escucharla, no hay nada de malo en escuchar. Si alguien llama desde un país, [por ejemplo,] Noruega, [y dice] 'tenemos información sobre su oponente'... Oh, creo que me gustaría escucharla", confesó Trump.

¿Interferencia? ¿Qué interferencia?

Según precisa el medio, el inquilino de la Casa Blanca no cree que utilizar datos proporcionados por un gobierno extranjero sobre un rival político constituya una interferencia en el proceso electoral. Asimismo, el presidente reconoció que no considera necesario denunciar tales cosas al FBI a menos que "haya algo malo".

"Alguien se acerca y dice: 'oye, tengo información sobre tu oponente', ¿llamas al FBI?", se pregunta Trump, reafirmándose en la misma idea. "No creo que haya llamado en toda mi vida al FBI [...] la vida no funciona de esa manera", recalca.

La entrevista tiene lugar en pleno escándalo por la reunión en la Trump Tower de junio de 2016 entre el asesor de la Casa Blanca y yerno de Trump, Jared Kushner, el entonces jefe de campaña de Trump, Paul Manafort, y una abogada rusa que, supuestamente, les ofreció información 'sucia' sobre la entonces candidata demócrata Hillary Clinton.

Actualmente, el centro de interés de la investigación sobre esta cuestión apunta al hijo del mandatario, Donald Trump Jr., y al papel que pudo haber desempeñado en la organización de dicha reunión. Este miércoles el heredero del líder norteamericano apareció ante la Comisión Selecta del Senado sobre Inteligencia, donde fue interrogado sobre sus supuestos contactos con los rusos. Al ser preguntado por ABC si Trump Jr. debería haber puesto en conocimiento del FBI la oferta sobre 'trapos sucios' de Clinton, el presidente no dio una respuesta clara.

