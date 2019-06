Dictan 6 meses de prisión preventiva contra el futbolista mexicano Joao Maleck por el accidente que dejó una pareja muerta

Un juez dictó seis meses de "prisión preventiva justificada" al futbolista mexicano Joao Maleck, tras el accidente automovilístico que provocó la muerte de una pareja de recién casados.

El juez segundo penal del estado de Jalisco, Juan José Rodríguez, dictó una medida cautelar de seis meses de prisión contra el futbolista de 20 años de edad, pese a que la defensa del jugador buscaba que siguiera el proceso en libertad, argumentando que su residencia habitual se ubica en esta entidad del oeste de México, y no en el extranjero.

La defensa del exjugador del Oporto de Portugal y el Sevilla B de España no convenció al juez de Jalisco de que su cliente no podría dejar el país porque no tiene pasaporte ni visa vigente.

En cambio, en la audiencia se estableció que el futbolista mexicano no tiene un arraigo directo ni familiar, salvo por sus abuelos que viven en Guadalajara, ni un bien que pueda garantizar que seguirá en el municipio para seguir el proceso, según reportó el sitio ESPN México.

Accidente trágico

El domingo 23 de junio, poco antes de las 9:00 horas (tiempo local), Joao Maleck circulaba en un Mustang blanco por la avenida Tepeyac y la calle Playa de Hornos, en la colonia El Colli, cuando chocó contra un vehículo Chevrolet Aveo gris, en el que viajaban Alejandro Castro y María Fernanda Peña, una pareja que había contraído matrimonio un día antes.

El impacto del Mustang destrozó la parte trasera del Aveo y provocó inmediatamente la muerte de Alejandro, mientras que María Fernanda falleció cuando recibía atención médica.

La pareja se había casado por la Iglesia un día antes y al momento del accidente se dirigían a a arreglarse para el festejo de su boda.

Se reveló el video del accidente de Joao Maleck. pic.twitter.com/zRUI011u8x — RadioCentro Deportes (@RcentroDeportes) 24 de junio de 2019

La Fiscalía de Jalisco informó el domingo que inició una carpeta de investigación por los delitos de homicidio y daño culposo.

De acuerdo con la audiencia, Maleck condujo a exceso de velocidad y con 50 miligramos de alcohol por cada 100 mililitros de orina, por lo que fue dictado con la prisión preventiva justificada.

El proceso continuará hasta el 1 de julio, periodo en el que la defensa de Maleck buscará recabar más pruebas.