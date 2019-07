Argentina, Uruguay y España conquistan el podio entre las mejores bodegas del mundo

Los organizadores de 'The World's 50 Best Restaurants' (Los mejores 50 restaurantes del mundo) lanzaron el pasado martes la lista inaugural de las bodegas más prestigiosas del planeta en 2019, entre las que se destacan en los primeros tres lugares una argentina, una uruguaya y una española.

La mendocina Zuccardi, del Valle de Uco, alcanzó el primer puesto de la exclusiva selección 'The World’s Best Vineyards', que además de sus vinos de terruño destacó como punto sobresaliente la "joya arquitectónica" de su complejo de bodegas, con "impresionantes vistas de la cordillera de los Andes". Es que para la votación de la academia, de la que participan 500 expertos y sommeliers de todo el mundo, no solo se debe tener en cuenta la calidad de sus productos, sino también la experiencia de visitar sus instalaciones.

En segundo lugar se ubicó la uruguaya Bodega Garzón, del departamento Maldonado, que ofrece cenas al aire libre, con platos hechos al fuego inspirados en el chef argentino Francis Mallmann.

Bodegas Garzón en Maldonao, Uruguay. / Flicker / @Jimmy Baikovicius

El podio lo completa la española López de Heredia Viña Tondonia, en La Rioja, por su "encantador complejo de bodegas del siglo XIX", que permite sentir, según los jurados, "la historia de la vinificación como en una cápsula del tiempo".

Bodegas Viña Tondonia en Haro, La Rioja. / Flicker / @Rufino Lasaosa

La ganadora de este año, bodega Zuccardi, está ubicada a 1.100 metros sobre el nivel del mar, y cuenta como "telón de fondo sublime las vastas montañas de los Andes", por lo que fue considerada por los expertos como "una de las más impresionantes del planeta".

Más abajo en el listado, entre las primeras 10, aparecen las chilenas Montes (sexta posición, compartida con la argentina Catena Zapata) y Los Apalta Winery (séptimo lugar).

La selección se completa con bodegas de Portugal, Francia, EE.UU., Nueva Zelanda, Australia, Grecia, entre otras naciones.

