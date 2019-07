Agricultores mexicanos bloquean las carreteras de casi todo el país en demanda de más asistencia para el campo

México vive este miércoles una jornada de bloqueos carreteros en 23 de los 32 estados del país por parte de campesinos que exigen a la Administración del presidente Andrés Manuel López Obrador que se liberen recursos para el campo.

Las protestas, que se han registrado desde muy temprano y que continúan esta tarde en diversos puntos, se dan tras la supuesta negativa del Gobierno federal a etiquetar recursos para el campo.

El vocero del Comité Nacional del Sistema Productor Oleaginosas, Manuel Guerrero, acusó que para la actual Administración la prioridad son los programas sociales. Mientras que el dirigente de la Confederación Nacional de Productores Rurales (CNPR), Eduardo Orihuela Estefan, también denunció que la Secretaría de Economía (SE) de México priorizó la capitalización de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Otro líder campesino, Agustín Hernández, de la Unión Agrícola Regional del Norte del estado de Tamaulipas, precisó que los productores están inconformes por el recorte de 10.000 millones de pesos (524.445.000 dólares) al presupuesto del campo.

Los estados donde se han registrado movilizaciones son Tamaulipas, Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, Veracruz, Jalisco, Hidalgo, Puebla, Estado de México, Ciudad de México, Querétaro, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Tabasco, Morelos, Guanajuato y Tlaxcala. Por su parte, López Obrador aseguró en su conferencia de prensa diaria que no reprimirían las protestas.

Cumple 4hrs #manifestación de campesinos en caseta ojo de agua en autopista #México-Pachuca. Denuncian falta de apoyo al campo mexiquense. Cada 20 min liberan un carril con libre peaje. pic.twitter.com/9yBXkeiBeR — Manuel Lp (@kirias15) 17 de julio de 2019

Víctor Villalobos Arámbula, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) de México, aseguró, por su parte, que se está atendiendo a los productores y a sus líderes, quienes han pedido ser atendidos por López Obrador.

"Hemos estado en permanente comunicación con ellos, el señor presidente está enterado y dispuesto a tener una interlocución con ellos en función, precisamente, de que no es a través de afectar las vías públicas como estos temas se van a resolver, lo importante es que se entienda que la forma de operar del Gobierno es diferente", dijo el responsable del campo mexicano del gabinete de López Obrador.

¿Qué es lo que sucede?

Los campesinos se pronuncian contra el 'desmantelamiento' de la Sader y exigen mayores recursos para el campo. El ultimátum del paro se anunció desde el 2 de julio, debido a la centralización de la estructura de la Secretaría de Agricultura, con lo cual desaparecieron 33 oficinas regionales desde las que los productores del campo recibían directamente los servicios institucionales de la Federación.

Los agricultores demandan:

Que se respete el presupuesto de la Sader etiquetado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019.

el presupuesto de la Sader etiquetado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019. Rechazo al desmantelamiento de la estructura orgánica de la dependencia.

de la estructura orgánica de la dependencia. Creación de una comisión permanente de atención al campo y de comisiones estatales.

de atención al campo y de comisiones estatales. Priorización de la existencia e impulso de programas de comercialización y ordenamiento de mercados, así como de fomento a la autosuficiencia alimentaria y de sanidades.

la presente movilización será para exigirle al gobierno los recursos que no le entregado hasta este momento a los campesinos del estado de México... pic.twitter.com/SYIrQYhCBj — Miguel Ángel Pérez (@Migueln95872475) 14 de julio de 2019

En el presupuesto de egresos aprobado para el ejercicio 2019, se recortó en 14,4 % el presupuesto para la Sader con una disminución de 11.041 millones de pesos (579 millones de dólares), pasando de 76.476 millones de pesos a 65.434 millones (3.431 millones de dólares), siendo el menor en 11 años.

Pese la disminución del presupuesto, la dependencia asumió nuevas funciones y programas, con requerimientos presupuestales de 25.656 millones de pesos (1.345 millones de dólares), es decir el 39,2 % de su presupuesto total.

Campesinos realizan bloqueos intermitentes en casetas de las autopistas México-Pachuca y Ecatepec-Pirámides, además en el km 41 de la Naucalpan-Toluca #Paralelo23pic.twitter.com/gNkalxMhWC — FOROtv (@Foro_TV) 17 de julio de 2019

'No se dejen manipular'

López Obrador insiste en que su Administración está apoyando a los productores del campo "con muchos recursos" y adelantó que este jueves informará sobre "todo lo que se está entregando a los campesinos".

Al igual que ha dicho en numerosos actos públicos, el mandatario latinoamericano argumenta que solo se trata de la inconformidad de algunos líderes de organizaciones que reclaman que los recursos ya no se les otorgan directamente a ellos.

"No se confundan, no se dejen manipular, porque se está apoyando a los productores con muchos recursos. Algunos líderes de algunas organizaciones no están conformes con el método de distribución de recursos, porque ahora ya no se entrega el apoyo a las organizaciones. Así de claro, y ya no se le entrega a ellos, porque no llegaba el apoyo o no llegaba completo. Ahora el apoyo es directo al productor, directo al beneficiario", sostiene el mandatario mexicano.

Mientras tanto, los inconformes amagan con bloqueos carreteros permanentes.