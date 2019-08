Ucrania concede la libertad condicional al jefe de la agencia de noticias RIA Novosti Ukraína tras más de un año de arresto

Un tribunal ucraniano ha puesto en libertad bajo fianza juratoria a Kiril Vyshinski, jefe del portal RIA Novosti Ukraína, arrestado en mayo del 2018 en Kiev y acusado de alta traición por apoyar a las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk.

La libertad del periodista ha sido condicionada a que cumpla ciertas obligaciones personales, entre ellas que comunique a las autoridades cualquier cambio de residencia o puesto de trabajo y que comparezca de forma expedita ante los tribunales o los investigadores en caso de que estos así lo soliciten.

En la corte, antes de externar su deseo de salir a la calle, el jefe de RIA Novosti Ukraína garantizó su futura presencia en el proceso judicial que se encuentra en curso en torno suyo.

"Todavía no me he decidido en cuanto a planes concretos. Tengo un objetivo, y el plan principal ahora es participar en el proceso judicial", señaló el periodista, expresando su esperanza de que los tribunales guarden la imparcialidad en su caso.

"Cuento con una decisión justa de la corte. La corte dirá su palabra ahora, luego en el futuro. Cuento con que la corte tome sus significativas y relevantes decisiones sin presión política", aseveró Vyshinsky.

El 17 de mayo de 2018, Vyshinski fue sentenciado por el tribunal de la ciudad ucraniana de Jersón a dos meses de prisión sin fianza y desde entonces ha permanecido encarcelado. El propio periodista indicó que las acusaciones en su contra carecían de fundamento y que el único objetivo era desprestigiarlo.

En junio del 2018, Vyshinski dirigió una solicitud al entonces presidente de Ucrania, Piotr Poroshenko, pidiendo renunciar a su ciudadanía ucraniana. Al mismo tiempo, como ciudadano ruso, pidió al mandatario de Rusia, Vladímir Putin, ayuda para poder recuperar la libertad.

En respuesta, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia exigió a Ucrania la liberación de Vyshinski y luego el presidente ruso afirmó haber discutido con Poroshenko asuntos relacionados con la extradición de detenidos en ambos países, incluido el destino del periodista ruso.

En abril del 2019, más de 250 periodistas de Rusia y de varios países del mundo firmaron una petición dirigida al presidente electo de Ucrania, Vladímir Zelenski, para la liberación de Vyshinski, pero hasta el momento no ha habido respuesta por parte del mandatario ucraniano, quien tomó posesión de su cargo el pasado 20 de mayo.