Cientos de residentes de Bahamas continúan aislados tras 5 días del paso del huracán Dorian

Los equipos de búsqueda y rescate trataban de llegar a algunas comunidades de Bahamas que quedaron aisladas por las crecidas y los escombros tras el paso del huracán Dorian, mientras la cifra oficial de víctimas mortales subió a 43 personas y es probable que siga aumentando, dijeron altos funcionarios.

Por su parte, el ministro de Seguridad, Marvin Dames, explicó que las autoridades se estaban esforzando por llegar a todas partes pero agregó los equipos no podían abrirse paso a la fuerza entre los árboles derribados y los escombros porque podría haber cuerpos que todavía no han sido recuperados. "Ya habíamos pasado por esto antes, pero no con este nivel de devastación”, apuntó Dames.

Cientos de residentes desesperados esperaban el viernes en el puerto de Gran Ábaco con la esperanza de poder marcharse de la isla en medio de signos de creciente frustración por el ritmo al que avanzan las operaciones de ayuda.

Con información de AP.