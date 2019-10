26 nuevas acusaciones sexuales contra Trump: una mujer afirma que la lanzó tras un tapiz para toquetearla

El avance de un libro próximo a publicarse promete la revelación de 43 nuevos señalamientos de conducta inapropiada por parte del presidente de EE.UU., Donald Trump, entre ellos 26 testimonios que lo acusan de perpetrar contactos sexuales no deseados con mujeres.

El libro, titulado 'Todas las mujeres del presidente: Donald Trump y la fabricación de un depredador', compila más de 100 entrevistas, entre las que se incluye en particular el relato de una mujer llamada Karen Johnson. Ella afirma haber sufrido uno de estos episodios a principios de la década de 2000, cuando se encontraba con su esposo en una fiesta de año nuevo en Mar-a-Lago, residencia privada del actual presidente en Florida.

"Estaba caminando hacia el baño. Fui agarrada y lanzada detrás del velo de un tapiz, y era él", aseguró la mujer, de acuerdo con el extracto del libro citado por Esquire. "Él es fuerte, y simplemente me besó [...] Yo estaba tan asustada por ser él quién era. Ni siquiera supe de dónde salió", agregó.

Johnson afirma haberse estremecido cuando, hace tres años, se difundió una controvertida grabación del año 2005 en la que Trump se expresó en términos soeces sobre las mujeres, durante una conversación informal con un presentador de televisión.

"Cuando dice esa cosa, 'agarrarlas por el coño ('pussy')', eso me golpea fuerte, porque cuando me agarró y me tiró hacia el tapiz, fue de ahí que me agarró", asegura la presunta víctima.

Donald Trump y Melania Knauss (actual primera dama) durante la 'premiere' de un filme en 1999 / Jeff Christensen / Reuters

Para el momento en que habría ocurrido este episodio, la actual primera dama, Melania, no solo era ya novia de Trump sino que también se encontraba en el lugar. Según el relato, el magnate seguidamente le pidió a Johnson que lo ayudara a "despedir a los invitados" en la puerta, mientras Melania se encontraba en la segunda planta.

La mujer asegura que Trump consiguió su número telefónico y la llamó repetidamente en los días siguientes, ofreciendo pagarle un vuelo para que lo visitara, pese a que ella le explicó que estaba cuidando a su marido moribundo. "No te preocupes por eso, él nunca sabrá que te fuiste", cita Johnson las presuntas palabras del multimillonario.

Ya antes de estos señalamientos, al menos 24 mujeres han formulado acusaciones contra el mandatario por supuesta conducta sexual inapropiada. Entre las más recientes se cuenta la de la escritora E. Jean Carroll, quien asegura que Trump la violó en el vestidor de una tienda en la década de 1990.

