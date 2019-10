Hermano de Pablo Escobar planea demandar a Elon Musk por 100 millones de dólares por "plagiarles" su lanzallamas

Roberto Escobar, contable de 72 años y hermano del difunto narcotraficante colombiano Pablo Escobar, ha prometido retar en los tribunales al multimillonario y emprendedor estadounidense Elon Musk, por supuestamente plagiarle la idea de su lanzallamas. Esta intención ha sido reiterada por Escobar vía correo electrónico al rotativo británico The Telegraph.

"Pronto presentaremos un caso por 100 millones de dólares contra él en EE.UU., y haré todo lo posible para asegurarme de que pierda su fortaleza en Tesla Inc", ha advertido el hermano del narcotraficante.

Además, Roberto Escobar reveló que sus actividades se están expandiendo en la música y dirige a un cantante llamado Icy Narco, quien la próxima semana lanzará una "canción de odio" sobre Elon Musk, titulada 'Pablo Escobar'. "Él sabe exactamente lo que nos ha hecho", ha insistido.

Respondiendo a la pregunta de si el CEO de Space X, considerado por muchos como un visionario, y el antiguo capo de droga colombiano tenían algo en común, Roberto reaccionó con enojo: "Por supuesto que no". "Elon Musk es una persona que traiciona a la gente. Pablo nunca traicionó a nadie. La gente solo lo traicionaba. Este era su error y, por lo general, eso les costó la vida", aseveró.

Lanzallamas vs. 'no lanzallamas'

De acuerdo con la versión de Roberto Escobar, Musk robó su concepto para el lanzallamas después de que uno de los ingenieros del empresario estadounidense visitara el complejo de los Escobar en Medellín, durante el verano del 2017. Entonces, supuestamente ambas partes discutieron la idea de un "lanzallamas de juguete", inspirado en las historias de los hermanos Escobar de quemar dinero en efectivo para mantener el calor.

Como resultado, actualmente en el mercado existen dos lanzallamas, de aspecto bastante parecido, aunque solo una futura investigación (si es que tiene lugar) podrá revelar quién fue el autor de la idea. El sitio web de Escobar Inc vende su lanzallamas por 249 dólares y los videos promocionales en YouTube de este producto fueron publicados en julio del 2019.

Mientras tanto, la compañía de Musk, The Boring Company, lanzó su dispositivo en enero del 2018 y posteriormente, debido a los problemas con las aduanas, lo renombró como 'no lanzallamas' ('No-a-Flamethrower', en inglés). Actualmente, el dispositivo de Musk ya no está en venta y en el sitio web solo hay una notificación de que 20.000 fueron vendidos. En otros sitios, como eBay, sí se pueden conseguir por unos 1.200 dólares.

Tras las primeras amenazas por parte de Roberto Escobar de resolver el asunto del supuesto plagio en los tribunales, Musk le respondió indirectamente a través de Twitter, diciendo: "Es un no lanzallamas, señor Escobar" y poniendo el enlace a una nota que adelantaba la posible demanda en su contra.

It’s Not a Flamethrower, Mr Escobar https://t.co/TXH02nixIc — Elon Musk (@elonmusk) July 11, 2019

No obstante, Roberto Escobar, aparentemente entusiasmado por la reciente victoria legal por 3 millones de dólares y el control del dominio PabloEscobar.com, no piensa dejar el tema del lanzallamas de lado.

Además, tiene otros planes ambiciosos como la 'destrucción' del gigante tecnológico Apple, esta vez con un producto rival. "Dentro del próximo mes vamos a lanzar nuestro primer producto, no puedo decir qué es, pero será mucho mejor que cualquier cosa que Apple haya hecho", ha adelantado Escobar.

