El opositor Carlos Mesa rechaza auditoría electoral entre el Gobierno boliviano y la OEA

El excandidato presidencial, Carlos Mesa, anunció este miércoles que no avala la auditoría integral a los resultados electorales del pasado 20 de octubre que acordó el Gobierno de Bolivia y la Organización de Estados Americanos (OEA).

Mesa calificó como "unilateral" e "inconsulta" la revisión de los resultados y advirtió que su posición era "invariable" desde el día de los comicios, cuando manifestó sus dudas sobre la transparencia del sistema electoral.

En un comunicado de Comunidad Ciudadana, la coalición opositora que apoya a Mesa, manifiesta que "la auditoría acordada con la OEA y el candidato del MAS no ha (sido) consultada al país" y que por ello, al no participar representantes de la sociedad civil, no la aceptan "en los actuales términos, pactados unilateralmente".

En su opinión, la voluntad popular "se burló en un cómputo fraudulento", tal como lo reconoció la Misión de Observación Electoral (MOE), perteneciente a la OEA, que enviará una delegación de 30 expertos para auditar los resultados según un documento firmado este jueves, además de representantes de España, México y Paraguay.

Por otra parte, afirma que se debe a los más de dos millones de electores que lo respaldaron y reconoce "las posiciones de instituciones, sectores cívicos y movimientos sociales que plantean la anulación de las elecciones".

Aseguró que mantendrá "mecanismos de coordinación" para "concertar las mejores salidas a esta crisis política".

Las peticiones de Mesa, quien ya manifestó su desconfianza en la transparencia del sistema electoral boliviano desde antes de las votaciones, se han modificado con el paso de los días. En un inicio pidió que se llevara a cabo una segunda vuelta, en rechazo a los resultados preliminares que daban la victoria a Evo Morales y luego dijo que solo aceptaría una auditoría vinculante si el mandatario desconocía los resultados del TSE.

Más información, en breve.