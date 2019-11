FOTO: Una roca de una tonelada desaparece de un parque nacional de EE.UU. y 'regresa' días después, sorprendiendo a las autoridades

"Wizard Rock" Boulder Disappears from White Spar Hwy Prescott National Forest Officials Seek Its Return https://t.co/QFUtVgV2LT#WizardRock#PrescottAZ Photo #1 Courtesy of PNF Geologist Frances Alvarado; Photos 2 & 3 Courtesy of Karen Johnson pic.twitter.com/fTFRaU8PjO