¿Qué es la 'Ley de sillas' y por qué se volvió viral en Argentina?

Fui al Día a comprar maní barato. Al cobrarme, la cajera se quejó: "Estoy parada desde la mañana". Resumen: cumple turnos de ONCE HORAS y NO LE PONEN ASIENTO. "En los Día casi no ponen silla. Ayer llegué a casa llorando porque me dolían las piernas" dijo. ¿¿¿Podemos denunciar???