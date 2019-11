El excampeón mundial de go se retira ante la supremacía de la IA

El jugador surcoreano considera que la inteligencia artificial es "una entidad que no puede ser derrotada", por lo cual competir con ella no tiene sentido.

El surcoreano Lee Sedol, afamado excampeón del mundo del juego go, anunció la semana pasada que se retira de las competencias. Y explicó su decisión: la IA, dijo, es invencible.

"Con el debut de IA en los juegos de go, me di cuenta de que no estaré en la cima ni aun si me convierto en el número uno a través de esfuerzos frenéticos", explicó este lunes en una entrevista para la agencia surcoreana Yonhap. "Incluso si me convierto en el número uno, hay una entidad que no puede ser derrotada", agregó.

Sin embargo, Lee planea enfrentarse el próximo mes con otro programa de inteligencia artificial para oficializar su retiro. Se trata del programa HanDol, desarrollado por la compañía surcoreana NHN Entertainment, que ya ha derrotado a cinco colegas suyos.

Go es un juego de mesa que se originó en la antigua China hace unos miles de años. Se le considera uno de los más antiguos y, además, mucho más complejo que el ajedrez, porque tiene más jugadas posibles.

Las cinco históricas partidas entre Lee y el programa de inteligencia artificial (IA) de Google, AlphaGo, se celebraron en Seúl en 2016. El programa ganó las primeras tres veces, pero el maestro de go logró vencer al sistema de Google en el cuarto de los cinco partidos acordados.

