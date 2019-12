El Gobierno de Colombia acepta la creación de una mesa exclusiva con los organizadores del paro nacional

El presidente de Colombia, Iván Duque, aceptó este lunes instalar una mesa de diálogo exclusiva con el Comité de Paro Nacional, convocante de las manifestaciones que comenzaron en el país suramericano el pasado 21 de noviembre.

Diego Molano, director del Departamento Administrativo de la Presidencia y coordinador de la 'Gran Conversación Nacional' —el diálogo que abrió la semana pasada el mandatario con diversos sectores del país—, señaló que se instalará una mesa paralela a la que está dirigiendo, con ese sector que conduce el levantamiento popular en Colombia.

El anuncio se produce cuando los promotores del paro nacional estaban convocando a una nueva movilización masiva para el próximo miércoles 4 de diciembre.

Molano invitó a los promotores de las manifestaciones suspender esas movilizaciones, para no generar más pérdidas al sector comercio. Señaló que el diálogo se podría iniciar lo más pronto posible.

El martes de la semana pasada, el Comité de Paro Nacional se reunió con Duque en Bogotá, como parte de la 'Gran Conversación Nacional'. En ese encuentro manifestaron al mandatario su negativa de formar parte de ese diálogo ampliado en el que se incluirán otros sectores, que no forman parte del comité, como empresarios y representantes de organismos de control del Estado —Procuraduría y Fiscalía.

"Nuestra dinámica no está dentro del diálogo nacional ('Gran conversación Nacional'). Son escenarios distintos el diálogo y el comité. No nos consideramos dentro del diálogo nacional, porque el diálogo no convocó el paro", dijo, a su salida de la Casa de Nariño, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Diógenes Orjuela.

En ese encuentro, además, dejaron al mandatario 13 propuestas, que incluyen la depuración de la Policía, la disolución del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), el acatamiento de los acuerdos de paz, que no se lleven a cabo reformas laborales y pensionales, entre otras.

Según Molano, la mesa paralela será para discutir esos 13 puntos propuestos por el Comité de Paro Nacional.

Hasta ahora, Duque se había negado a establecer una mesa paralela con este sector, argumentando que buscaba una conversación "incluyente".

Las peticiones de los manifestantes

El Comité de Paro Nacional tiene una larga lista de demandas al Gobierno de Duque, que son las que han motivado las manifestaciones en el país suramericano; entre ellas están: