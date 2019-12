La Policía abate por intento de fuga a los cuatro hombres que violaron y calcinaron a la joven veterinaria en la India

Los cuatro acusados de violar y asesinar a una joven veterinaria de 26 años a finales de noviembre a las afueras de Hyderabad (India) fueron abatidos por la Policía en la mañana de este 6 de diciembre, según informa The Times of India.

Según los informes, las autoridades llevaron a los agresores a un área cercana a la escena del crimen para intentar reconstruir los eventos que culminaron con la muerte de Priyanka Reddy, cuyo cuerpo fue encontrado quemado en un 70% debajo de un puente. En esa diligencia, los acusados trataron de escapar y fue entonces cuando los agentes respondieron con sus armas, subraya el medio.

Estos hombres, que habían confesado su crimen, se encontraban a la espera del juicio en que se dictaría su sentencia final, en un caso que provocó protestas masivas por todo el estado de Telangana y conmoción general en el país. Los padres de la víctima exigían justicia, pronunciándose a favor de la ejecución de los asesinos de su hija, y culpaban a los oficiales de no haber actuado más rápido.

En este contexto, la noticia de la repentina muerte de los culpables ha sido acogida en general de forma positiva en las redes sociales. No obstante, un sector de usuarios no justifica la acción de la Policía. "Esto no es justicia. Esto es Policía infringiendo la ley. Es peligroso. El sistema legal existe por una razón", opina una internauta.

"Ahora la Policía y los políticos se han convertido en jueces. Este caso podría haberse resuelto mediante la creación de un tribunal de vía rápida no apelable instruido para decidir el caso dentro de un mes. Se establece un precedente muy peligroso", señala otra persona.

El crimen

El pasado 27 de noviembre, Reddy fue violada y luego quemada por un grupo de hombres. Antes de desaparecer, llamó a su hermana y le dijo que había encontrado los dos neumáticos de su motocicleta pinchados y que unos desconocidos le habían ofrecido ayuda, pero que se sentía intimidada por otros hombres que estaban cerca.

La hermana, que acudió a una comisaría poco después de recibir la llamada, le aconsejó que dejara la moto, se dirigiera hacia una zona cercana de peaje y que tomara un taxi, pero Reddy no llegó a conseguirlo. Dos días después, la Policía encontró su cuerpo. Cuatro hombres —Mohammad Areef, Jollu Shiva, Jollu Naveen y Chintakunta Chennakeshavulu— fueron arrestados.