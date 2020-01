EE.UU. prorroga por tres meses la licencia de la petrolera Chevron para operar en Venezuela

Washington ha señalado que esta licencia no autoriza transacciones relacionadas con envíos de diluyentes, que Venezuela utiliza para procesar su petróleo pesado para el consumo.

El Departamento del Tesoro de EE.UU. ha otorgado este 18 de enero el permiso a Chevron Corp —la última gran compañía petrolera estadounidense que opera en Venezuela— para continuar operando en el territorio de este país latinoamericano hasta el 22 de abril, a pesar de las sanciones impuestas por Washington.

El año pasado, EE.UU. impuso restricciones económicas que prohibieron las importaciones de petróleo venezolano y las transacciones realizadas en dólares estadounidenses con la compañía estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA). Como resultado, las exportaciones de petróleo venezolano se redujeron el año pasado un 32%.

No obstante, la petrolera Chevron y las empresas estadounidenses de servicios petroleros Baker Hughes Co, Halliburton Co, Schlumberger NV y Weatherford International desde la imposición de sanciones regularmente han recibido extensiones de sus licencias para seguir operando en Venezuela.

La anterior licencia a dichas compañías estadounidenses fue extendida el pasado 21 de octubre y está vigente hasta el 22 de enero de 2020. En todas las ocasiones, Washington ha señalado que esta licencia no autoriza transacciones relacionadas con envíos de diluyentes, que Venezuela utiliza para procesar su petróleo pesado para el consumo.

"Chevron, presencia constructiva en Venezuela"

Anteriormente se ha reportado que Chevron le ha solicitado a EE.UU. que reduzca las sanciones contra Venezuela para poder continuar con sus negocios petroleros en el país suramericano, que posee la mayor reserva de crudo del mundo.

"Chevron es una presencia constructiva en Venezuela, donde hemos sido parte de las comunidades locales durante casi un siglo", ha aseverado el portavoz de la compañía, Ray Fohr, a través de un comunicado enviado por correo electrónico a Reuters.

"Seguimos enfocados en nuestras operaciones comerciales básicas y en apoyar a las más de 8.800 personas que trabajan con nosotros y sus familias", ha agregado. "Nuestras operaciones continúan cumpliendo con todas las leyes y regulaciones aplicables", ha aseverado.

Licencia para las transacciones

El Departamento del Tesoro de EE.UU. también ha emitido este sábado una licencia que permite las transacciones relacionadas con el bono de Petróleos de Venezuela (PDVSA) 2020, que tiene como garantía las acciones de la refinería estadounidense Citgo Petroleum Corp.

Esa licencia comienza el 22 de abril, reemplazando una licencia anterior que el año pasado había autorizado las transacciones desde el 22 de enero, pero en octubre del 2019 su vigencia fue suspendida por tres meses.

