'Cowboy' Cerrone sobre su derrota ante McGregor, tras la que fue hospitalizado: "Nunca había visto algo así"

El luchador estadounidense Donald 'Cowboy' Cerrone tuvo que ser hospitalizado este sábado después de que su rival irlandés, Conor McGregor, lo noqueara solo 40 segundos después del inicio del combate con una dura patada en la cabeza, durante el evento UFC 246 disputado en Las Vegas (EE.UU.), según informan portales especializados.

"[McGregor] me atrapó con un codo de inmediato y luego me dio una patada. Nunca había visto nada igual", señaló Cerrone a un entrevistador tras el combate que supuso su tercera derrota consecutiva, al ser preguntado por el golpe que el irlandés le dio en el hombro.

"Estaba desorientado. Luego [McGregor] dio un paso atrás, yo estaba sangrando y me pateó en la cabeza", recordó el estadounidense. "Pero me encanta este deporte y seguiré peleando, no me importa", aseguró 'Cowboy'.

Se informa que Cerrone fue trasladado al hospital al sospecharse que podía haber sufrido una fractura de nariz y pómulo.

Tras imponerse a Donald 'Cowboy' Cerrone, Conor McGregor se convierte en el primer luchador en la historia de la UFC en conseguir victorias por nocaut en tres categorías de peso: el peso pluma, en el peso ligero y ahora en el peso wélter.

La brutal patada de McGregor que marcó el principio del fin para Cerrone👉 https://t.co/on2YQgXnS9pic.twitter.com/eIwBccsHQH — RT en Español (@ActualidadRT) January 19, 2020

