Niña de 5 años evita que un secuestrador se lleve a su hermana menor en Bogotá

Una niña, de 5 años, logró evitar que un desconocido que las asaltó secuestrara a su hermana menor, de 3 años, mientras caminaban por la noche con su madre por una calle en el sur de Bogotá.

"Venía camino a entregar a mis hijas a la casa paterna, las dos niñas iban de mi mano cuando de repente un tipo en bicicleta me intercepta por detrás, me tapa la boca y me dice al oído 'entrégueme la niña'", ha contado la madre a Noticias Caracol este jueves.

Una cámara de vigilancia captó el ataque. En las imágenes se ve cómo el desconocido asalta a la familia y cómo la mujer forcejea con él tratando de evitar que se lleve a su hija pequeña. Mientras tanto la otra menor se alejó de la escena y llamó a los vecinos del barrio, quienes se apresuraron a ayudar y lograron capturar al agresor y llevarlo a una Unidad de Reacción Inmediata (URI).

"No lo dejen suelto, es un peligro para la sociedad", ha suplicado la madre entre lágrimas durante la entrevista, al denunciar que el agresor se reía en su cara cuando lo enfrentó en la Policía y le preguntó por qué quería captar a su hija.

Además, lamentó que ambas niñas sufren un gran estrés, no quieren salir a la calle y tienen pesadillas.

El canal también informa que hasta el momento un juez ordenó medida de aseguramiento del agresor quien, por su parte, afirmó que sufre una enfermedad mental.