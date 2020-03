Comandante iraní: "Estamos dispuestos a ayudar a EE.UU. en la lucha contra el coronavirus, pero nosotros no necesitamos su ayuda"

El comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán, Hussein Salami, anunció este jueves que Teherán está dispuesto a brindar ayuda a Washington en su lucha contra el covid-19, pero a su vez la nación iraní no necesita ayuda por parte de EE.UU para combatir la epidemia.

"Quieren ayudar al pueblo iraní en esta situación, pero no son más que mentirosos. Ellos mismos agarraron el virus y su infraestructura de salud no es capaz de proteger al pueblo estadounidense del fenómeno. Si el pueblo estadounidense necesita ayuda, podemos ayudarlo, pero no los necesitamos a ellos", afiró Salami.

