"Ya estábamos desesperados antes del covid": Increpan a Macron durante la visita a un hospital

Emmanuel Macron tuvo que enfrentarse con el personal médico de uno de los hospitales de París que atienden a pacientes con coronavirus, donde le reprocharon sus bajos sueldos y la falta del equipamiento de protección.

Durante su visita a la clínica Pitié-Salpêtrière el viernes, el presidente de Francia pidió a los médicos que están en la primera línea "no perder la buena energía y no desesperarse", pero estas palabras no fueron bien recibidas. "Ya estamos desesperados, señor Macron", le replicó una de las enfermeras. "Incluso antes del covid ya estábamos desesperados, ya desde hace años", agregó.

"Queremos dinero. Y necesitamos más que 300 euros para salvaguardar a nuestro personal. Dos tercios de los empleados de cuidados intensivos se van", señaló otra.

Antes de su visita al hospital, Macron tuvo una reunión con médicos y otra con sindicalistas. Y en todos los casos fue criticado por falta de medios de protección y mascarillas. El equipo del presidente no permitió la presencia de la prensa, sin embargo, más tarde en las redes sociales circularon imágenes grabadas con un teléfono.

"Llevo 6 años trabajando de enfermera. No tenemos equipamiento. ¡No tenemos nada! ¿Por qué estoy trabajando ahora con una mascarilla que caducó en 2001? ¿Por qué?", se indignó una empleada del hospital.

Tras escuchar a los médicos, el mandatario galo reconoció haber cometido errores en la reforma del sistema de salud que aplicó hace 2 años. "Estaba convencido de que estábamos cambiando las cosas y para mí mismo es muy duro", afirmó Macron y añadió que esa era "una súper estrategia para aplicarla hace 10 años". El presidente prometió elaborar un nuevo plan de inversiones para los hospitales del país mientras dura la pandemia y dijo que "hay que actuar rápidamente".

Francia, uno de los países de Europa más afectados por el covid-19, tiene registrados más de 179.000 contagiados y más de 27.000 de fallecidos.