Con la expectativa de que por fin sea ley: la campaña por la legalización del aborto en Argentina cumple 15 años

El 28 de mayo de 2005, un grupo de mujeres comenzó una campaña inicial en Argentina bajo el lema 'Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir'.

Las activistas eligieron el pañuelo verde como símbolo de su lucha, organizaron múltiples actos, recolectaron firmas de apoyo por todo el país y, seis meses más tarde, justo el Día de la Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres, marcharon de manera masiva al Congreso .

Desde entonces, el movimiento creció en tamaño e intensidad, y este jueves cumple 15 años con la perspectiva de que el presidente, Alberto Fernández, cumpla con su promesa de mandar al Congreso la iniciativa para legalizar la interrupción voluntaria del embarazo.

Cada año, esta fecha era el escenario de movilizaciones masivas en las principales ciudades del país. Pero debido a la pandemia del coronavirus, en esta ocasión las feministas optaron por una jornada de activismo en redes sociales en la que recuerdan la cronología de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro, Gratuito; celebraron las precursoras y advirtieron que la lucha continuará hasta que sea ley.

"Nuestra genealogía es la historia viva de las luchas contra las injusticias y las desigualdades que, en cada parte del mundo, los feminismos hemos organizado para transformarlo todo (...) construimos el objetivo colectivo de generar un marco legal que garantice las interrupciones voluntarias de los embarazos, reivindicamos la salud pública y la justicia social para todas las personas con posibilidad de gestar", señaló la Campaña en la declaración a propósito de sus 15 años.

"Militar en la campaña es un compromiso personal, ético y político, es en sí mismo un proyecto de vida en libertad que abraza la autonomía de todas y de todes, que reivindica la educación sexual integral como condición de posibilidad de toda decisión libre y empoderada sobre nuestros cuerpos", añadió.

En 1921, una reforma del Código Penal especificó que el aborto no era punible solamente en los casos en el embarazo fuera del producto de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer demente. Pero un siglo después de la despenalización por causas no se cumple y hay mujeres que siguen siendo encarceladas en este país porque su embarazo fue interrumpido de manera voluntaria o involuntaria. Algunos de los casos más graves son los de las niñas que son obligadas a parir después de haber sido violadas.

Felices #15AñosdeCampaña para todas las que aprendimos de las madres y abuelas que la única lucha que se pierde es la que se abandona.Su pelea cuando éramos muy pocas nos puso hoy tan cerca de conquistar el #AbortoLegal2020 entre millones que sólo cabe un GRACIAS pic.twitter.com/VGa0XMAOyf — Eva Dimopulos 💚 (@evadimo) May 28, 2020

Además de exigir que el aborto deje de ser considerado un delito, las feministas promueven la legalización porque solo así se garantiza el acceso de las mujeres a los servicios de salud en caso de que opten por no continuar con su embarazo.

La Campaña lanzada en 2005 recogió décadas de luchas y de esfuerzos de militancia feminista reflejadas en el Encuentro Nacional de Mujeres que comenzaron a moverse en 1986, apenas tres años después de que terminara la última dictadura, y que en su edición de 2019, como reflejo de su crecimiento y fortaleza, contó con la participación de más de 200.000 mujeres, lesbianas, travestis y trans.

🕰️💚 Contarnos es ser rigurosas, pero también amorosas. Nina Brugo nos habla sobre el Primer Encuentro Nacional de Mujeres en 1986, dónde en el taller de "sexualidad" se habló por primera vez del aborto como derecho. https://t.co/xmh2BceKZR#15AñosdeCampaña#AbortoLegal2020pic.twitter.com/iupNU5QAPb — #AbortoLegal2020 💚 (@CampAbortoLegal) May 28, 2020

El primer proyecto de ley se presentó en 1992, pero las adhesiones parlamentarias y el apoyo ciudadano era más bien escaso. En 2006, la Campaña terminó la redacción de una propuesta propia y al año siguiente la presentada por primera vez de manera formal ante el Congreso. Pero ni en ese ni en otros seis intentos fallidos el respaldo que necesitó por parte de los legisladores para poder ser discutido en el pleno.

La oportunidad llegó en 2018, cuando Mauricio Macri se convirtió en el primer presidente argentino en activar el debate parlamentario por la legalización del aborto. Su decisión fue sorpresiva, ya que siempre se había manifestado en contra de este derecho, posición que reforzó aún más en 2019, en su campaña por la reelección que finalmente perdió frente a Fernández, quien a su vez se transformó en el primer presidente en apoyar La legalización.

Aunque Macri se negó a respaldar el derecho al aborto, su decisión sí controla que en el país se discute como nunca antes de la interrupción voluntaria del embarazo, el tema se instala de manera permanente en la agenda pública y que se realiza movilizaciones históricas. El 14 de junio de 2018, la Cámara de Diputados aprobó la legalización, pero dos meses después el Senado terminó rechazado la iniciativa.

La Campaña no se detuvo y al año siguiente presentó por octava ocasión su proyecto de ley, pero las expectativas de que ahora sí se logre su aprobación crecieron el pasado 1 de marzo, cuando el presidente anunció que enviaría una iniciativa por parte del Poder Ejecutivo para legalizar el aborto.

Aunque todavía no ha sucedido, Fernández ha reiterado en varias ocasiones su compromiso.

"Lo voy a cumplir, voy a mandar el proyecto para que se debata. Lo que creo es que tenemos otras urgencias, por eso no lo he mandado, y porque además el Congreso no funcionó por la pandemia", aseguró el presidente la semana pasada.

Cecilia González