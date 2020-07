Trump ordena crear un parque de monumentos de "héroes estadounidenses" y arremete contra el derribo de estatuas

El parque deberá contar con "representaciones realistas o verosímiles [...], no representaciones abstractas o modernas", de "estadounidenses de importancia histórica".

El presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó este viernes una orden ejecutiva para la creación del llamado 'Jardín Nacional de Héroes Estadounidenses'.

Según el documento, el parque deberá contar con "representaciones realistas o verosímiles [...], no representaciones abstractas o modernas", de "estadounidenses de importancia histórica".

"Los ejemplos incluyen: los Padres Fundadores [de EE.UU.], aquellos que lucharon por la abolición de la esclavitud o participaron en el 'ferrocarril subterráneo' [una red clandestina que permitió a miles de personas escapar de la esclavitud en el siglo XIX], héroes de las Fuerzas Armadas de EE.UU., receptores de la Medalla de Honor del Congreso o la Medalla Presidencial de la Libertad, científicos e inventores, empresarios, líderes de los derechos civiles, misioneros y líderes religiosos, pioneros y exploradores, policías y bomberos asesinados o heridos mientras cumplían el deber, líderes laborales, defensores de los pobres y desfavorecidos, opositores del socialismo nacional o socialismo internacional, expresidentes de EE.UU. y otros funcionarios electos, jueces y magistrados, astronautas, autores, intelectuales, artistas y maestros", precisa la orden.

En el mismo texto, el mandatario arremete contra los manifestantes contra el racismo y la brutalidad policial que han derribado varias estatuas en EE.UU., y asevera que "destruir los monumentos es profanar la herencia común". En cuanto a las efigies vandalizadas, afirma: "No son solo nuestras […]; pertenecen a generaciones que nos han precedido y a generaciones aún no nacidas"; por estos motivos, sostiene, no tolerará tales actos.

Previamente el mismo día, Trump pronunció un discurso en un mitin cerca de monte Rushmore, en Dakota del Sur, conocido por los gigantes rostros tallados de cuatro presidentes estadounidenses. Allí prometió "proteger los monumentos, arrestar a los manifestantes y enjuiciar a los delincuentes en la medida más estricta de la ley".

Una semana antes, Trump anunció la firma de otra orden ejecutiva para proteger los monumentos de EE.UU.