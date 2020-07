FOTO: El gobernador de Nueva York se burla de Trump en un cartel sobre la respuesta a la pandemia del covid-19

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, presentó este lunes un cartel para representar lo que ha sido el desarrollo del brote del coronavirus en el estado.

El dibujo muestra un monte —símbolo de la curva de contagios durante la pandemia— acompañado de varias figuras, que el propio político caracterizó como "pequeños signos reveladores que me representan lo que estaba sucediendo".

Esas figuras incluyen tanto objetos y aspectos de la vida que se han vuelto elementos de la nueva normalidad con la llegada de la pandemia —por ejemplo, el desinfectante, el distanciamiento social y la mascarilla—, como lo que puede calificarse como críticas contra las acciones de Washington.

Así, el inicio de la pandemia es marcado en el cartel con un avión y una inscripción, "enero-marzo. 3 millones de europeos. Covid-19", que aparece entre "nubes federales de confusión", "CDC [los Centros para el Control de Enfermedades de EE.UU.]" y "el grupo de trabajo de la Casa Blanca".

"Tenemos el avión, que trae a 3 millones de personas de Europa, así es como el covid-19 atravesó las nubes del gobierno federal, los CDC, etc.", comentó Cuomo el dibujo.

Al lado opuesto, donde la curva vuelve hacia abajo, está una persona muy parecida al propio presidente de EE.UU., Donald Trump, sentado en una media luna. Al describirlo ante los periodistas, el gobernador lo identificó como "solo un hombre en la luna" y citó la frase "es solo una gripe", escrita junto a la figura.

En el inicio del brote, el mandatario estadounidense fue bastante escéptico sobre el peligro del coronavirus. En particular, a finales de febrero lo comparó con la gripe, diciendo que la influenza —que, según él, mata anualmente entre 27.000 y 100.000 personas— es mucho más peligrosa, ya que para entonces en EE.UU. no se había registrado ninguna muerte por el covid-19. No obstante, posteriormente reconoció que el coronavirus es mucho más mortal. Así, en mayo contó que perdió a cinco conocidos por causa de la enfermedad. "Pueden decir lo que quieran sobre la gripe, pero nunca he perdido a nadie que conozca por culpa de ella", dijo entonces.

