Se quita la vida la protagonista de un documental de Netflix sobre su caso de abuso sexual

La madre de Daisy Coleman, una joven que protagonizó la película documental de Netflix 'Audrie and Daisy', confirmó el martes en una publicación de Facebook que la joven se quitó la vida a los 23 años.

Melinda Moeller Coleman contó que llamó a la Policía para que compruebe si su hija estaba bien. "¡Ojalá pudiera quitarle el dolor! Nunca se recuperó de lo que esos chicos le hicieron, simplemente no es justo", sostuvo Moeller.

Coleman sufrió un abuso sexual cuando tenía 14 años, y el documental narra su historia, junto con la de Audrie Pott, una adolescente estadounidense que también se suicidó tras ser violada.

El abusador de la joven, Matthew Barnett, de 17 años en aquel momento, se declaró culpable del cargo de poner en peligro a un menor, y recibió la pena de dos años de libertad condicional, recoge CBS.

Cuando se conoció el caso de Coleman, ella fue intimidada en la escuela. Y con el objetivo de ayudar a otras víctimas de abusos a recibir apoyo, la joven creó la organización Safe Before Anyone Else.

Shael Norris, una representante de la organización, afirmo que la muerte de la joven era "una pérdida irreparable". "Fue realmente muy buena en lo que estaba haciendo", añadió.