"Abrí los ojos y estaba cubierta de escombros": La heroica enfermera de Beirut que salvó a tres recién nacidos

Una joven enfermera libanesa llamada Pamela Zeinoun se ha convertido en una heroína nacional, después de que rescatara a tres bebés recién nacidos de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de un hospital que el pasado martes quedó parcialmente destruido por la onda expansiva de la masiva explosión en Beirut.

La historia de Zeinoun se volvió viral gracias a una imagen compartida en sus redes sociales por el fotógrafo Bilal Marie Jawish. En la foto se puede ver a la mujer sosteniendo a los tres bebés mientras intenta hacer una llamada telefónica, "rodeada de decenas de cuerpos y de personas heridas" y "pese a que la comunicación estaba cortada", escribió el fotógrafo sobre la imagen.

La explosión del pasado martes, que devastó aproximadamente la mitad de la ciudad, dejó 158 muertos y mas de 6.000 heridos. En el momento de la deflagración, Zeinoun se encontraba en la sala de maternidad del Hospital Universitario Saint George de Beirut. Como recuerda en una entrevista para RT, la onda expansiva fue tan fuerte que la lanzó a otra habitación.

"Abrí los ojos y me encontré cubierta de escombros. Me puse de pie, me revisé para ver si tenía heridas y comencé a buscar una forma de entrar a la guardería. Encontré a mis colegas y amigos tirados en el suelo cubiertos de sangre", recuerda la joven enfermera.

Pese al caos que la rodeaba, los primeros pensamientos de Zeinoun fueron para los recién nacidos que podían haber quedado aplastados bajo los escombros. Afortunadamente, no sufrieron heridas, pero el centro médico y su equipamiento estaba gravemente dañado, por lo que la mujer tenía claro que allí los bebés no estaban a salvo. Cogió a los tres, cada uno de menos de dos kilos de peso, y salió corriendo para trasladarlos a otro hospital, donde pudieran tener la ayuda adecuada.

"El miedo se fue cuando descubrimos que estaban bien"

"Cuando salí… encontré a médicos y enfermeras tratando a pacientes fuera del hospital, en la acera y en medio de la calle, con todo el equipo médico y los medicamentos que nos quedaban", recuerda Zeinoun. Para evitar que los bebés se enfriaran, la mujer pidió prestada algo de ropa a personas en la calle y emprendió su camino.

Tras recorrer más de cinco kilómetros, encontró un hospital donde los tres fueron alojados juntos en una incubadora. "Todos los sentimientos de trauma y de miedo desaparecieron cuando les hicimos pruebas y descubrimos que sus corazones latían normalmente, y sus niveles de oxígeno, temperatura y color, todo, era normal", dijo la mujer.

La historia de Zeinoun se ha difundido por las redes sociales, donde es elogiada por salvar heroicamente a los bebés pese al miedo y la situación imperante de caos.

Si te ha parecido interesante, ¡compártelo con tus amigos!