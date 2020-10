Suecia prohíbe a las compañías chinas Huawei y ZTE participar de la licitación para el despliegue de redes 5G

Suecia anunció la exclusión de las empresas chinas Huawei y ZTE de la licitación para el desarrollo de la tecnología 5G en el país. Así lo confirmó este jueves 20 de octubre la Autoridad Sueca de Correos y Telecomunicaciones (PTS), que tomó la decisión en base a sus preocupaciones sobre la "influencia" del Gobierno chino en las dos compañías.

Según se indicó, "las nuevas instalaciones y la implementación de funciones centrales para el uso radioeléctrico en las bandas de frecuencias no deben llevarse a cabo con productos de los proveedores Huawei o ZTE". Por lo tanto, no podrán participar de las primeras subastas de espectros, que comenzarán el 10 de noviembre próximo.

Además, los equipos de ambas empresas empleados en la infraestructura ya existente deberán ser eliminados antes del 1 de enero de 2025.

"La influencia del Estado de partido único sobre el sector privado del país implica fuertes presiones para que las empresas actúen de acuerdo con los objetivos estatales y las estrategias nacionales del Partido Comunista de China", justificó PTS.

Frente a esta situación, las compañías que siguen en carrera para la adjudicación del servicio de tecnología 5G en Suecia son Hi3G Access (Tre), Net4Mobility (Tele2 and Telenor), Telia Sweden y Teracom.

Antecedentes

El 14 de julio pasado, el Gobierno británico anunció que a partir del 31 de diciembre quedará prohibida la compra de nuevos equipos para redes 5G producidos por Huawei, mientras que los componentes de la empresa china que ya fueron instalados en el Reino Unido deberán ser retirados para 2027.

En respuesta, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de China cuestionaron la decisión y aseguraron que "no es un problema relacionado con una compañía o una industria, sino un problema que fue altamente politizado". Además, afirmaron que las declaraciones del presidente de EE.UU., Donald Trump, quien había dicho que él mismo había convencido a varios países de no tener negocios con Huawei, demuestran que "la prohibición de algunos países [...] no tiene nada que ver con la seguridad nacional".