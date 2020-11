Al menos dos muertos tras el "uso indiscriminado" de bombas lacrimógenas y perdigones de la Policía contra los manifestantes en Perú

Miles de personas han salido a las calles de Perú en el sexto día de protestas contra la destitución del expresidente Martín Vizcarra. Según medios locales, la Policía peruana disparó perdigones y lanzó bombas lacrimógenas contra los manifestantes para dispersar a la multitud.

La fuerte represión policial fue denunciada por la Defensoría del Pueblo de Perú, que ha solicitado a las instituciones de control "no hacer uso excesivo de la fuerza". Además, el organismo confirmó la muerte de un joven debido a los enfrentamientos en las movilizaciones y exigió una investigación objetiva para esclarecer las causas del deceso.

#DerechoALaMovilización Confirmamos la muerte de un ciudadano aún no identificado y otras 3 personas heridas en el Hospital Almenara. Estaremos en los hospitales y comisarías para garantizar los derechos de las personas, informó Alberto Huerta de @Defensoria_Peru Vía @canalN_pic.twitter.com/1iWp1KbvSR — Defensoría Perú (@Defensoria_Peru) November 15, 2020

La víctima, de aproximadamente 25 años, habría llegado sin vida al hospital Guillermo Almenara de Lima tras participar en las manifestaciones. "Tiene múltiples heridas en tercio superior del tórax, cara y cuello, aparentemente por perdigones", explicó el gerente del establecimiento, Jorge Amoros.

#DerechoALaMovilización Estamos en la carpa de @Minsa_Peru verificando el estado de salud de ciudadano que recibió impacto de bomba lacrimógena en la frente. Demandamos a @PoliciaPeru no hacer uso excesivo de la fuerza. #LasPersonasPrimero (1/2) pic.twitter.com/tsQXhucDTP — Defensoría Perú (@Defensoria_Peru) November 15, 2020

El médico añadió que hay tres pacientes adicionales que "llegaron con contusiones". Además, en redes sociales, la Defensoría informó sobre un ciudadano alcanzado por una bomba lacrimógena y una joven herida. Mientras tanto el Ministerio de Salud confirmó durante la noche un total de 98 personas atendidas tras las manifestaciones.

#Lima#DerechoALaMovilización Acompañamos a joven con herida sangrante, quien participaba en la marcha pacífica, para garantizar su derecho a la atención en salud. #LasPersonasPrimeropic.twitter.com/7YHc6JZZXu — Defensoría Perú (@Defensoria_Peru) November 15, 2020

"Lamentamos profundamente el fallecimiento de un joven durante las protestas en Lima. La Defensa Pública del MINJUSDH se encuentra en el Hospital Almenara para brindar asistencia y asesoría legal a la familia en cuanto se haga presente", expresó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Lamentamos profundamente el fallecimiento de un joven durante las protestas en Lima. La #DefensaPública del MINJUSDH se encuentra en el Hospital Almenara para brindar asistencia y asesoría legal a la familia en cuanto se haga presente. — Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (@MinjusDH_Peru) November 15, 2020

Poco después del primer deceso, se reportó una segunda víctima mortal, identificada como Inti Sotelo Camargo, de 24 años de edad, quien habría llegado con una herida grave en el tórax, ocasionada por armas de fuego, conforme al detalle del Seguro Social de Salud de Perú.

ESTO ES LO QUE SOMOS AHORA CON DOS MUERTES CONFIRMADAS NOS ESTÁN MATANDO DE UNA MANERA TERRIBLE, Y NADIE ESTÁ VELANDO POR NOSOTROS, SALIMOS POR UN PERÚ MEJOR Y HOY MUCHAS PERSONAS VUELVEN A CASA CON HERIDAS Y CON DAÑOS POR LOS GASES Y PERDIGONES Y ALGUNAS YA NO VOLVERÁN,MERINOHDP pic.twitter.com/7Z0xzIhBSn — mari ⁹¹ no tiene presidente🇵🇪 (@flightofstill) November 15, 2020

Previamente, la Defensoría del Pueblo exigió "al ministro del Interior de Perú explicaciones públicas sobre el uso indiscriminado de bombas lacrimógenas y escopetas de perdigones contra manifestantes que marchaban pacíficamente".

#Lima Como @Defensoria_Peru denunciamos que la @PoliciaPeru está haciendo uso indebido de la fuerza y lanzando bombas lacrimógenas sin justificación contra los jóvenes que ejercen su #DerechoALaMovilización en el centro de Lima. #LasPersonasPrimeropic.twitter.com/DidiXe2Ssg — Defensoría Perú (@Defensoria_Peru) November 15, 2020

Por otra parte, un grupo de jóvenes lanzó piedras y trató de desinstalar las rejas colocadas en una zona por los agentes, elevando las tensiones que conllevaron el disparo de perdigones por parte de los efectivos.

En este sentido, la Defensoría del Pueblo también instó a quienes se encuentran en la movilización a "respetar los cordones policiales, evitar actos violencia y no usar pirotécnicos porque generan temor y pueden causar estampidas".

No obstante, también se declaró que en otras zonas la respuesta policial fue excesiva a pesar de que la marcha transcurría de forma pacífica, donde los manifestantes solo danzaban y gritaban consignas que respaldaban su postura.

En el transcurso de la jornada, la Defensoría del Pueblo también denunció la "detención arbitraria de dos personas dedicadas a la impresión de afiches durante las protestas". En este sentido, invocó al juez penal de turno para liberar de forma inmediata a los involucrados.

Políticos piden la renuncia de Merino

Tras conocerse la primera muerte, políticos de diferentes partidos se pronunciaron para exigir la salida de Manuel Merino.

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, fue uno de ellos, quien además lamentó lo sucedido. "Lamento profundamente la muerte de un joven peruano en la manifestación de hoy. ¡Señor Manuel Merino, renuncie ya! ¡Escuche a los peruanos!", escribió en su cuenta de Twitter.

Lamento profundamente la muerte de un joven peruano en la manifestación de hoy. ¡Señor Manuel Merino, renuncie ya! ¡Escuche a los peruanos! — Jorge Muñoz (@JorgeMunozPe) November 15, 2020

Igualmente, el presidente del partido Acción Popular, Mesías Guevara, rechazó el Gobierno interino. "Señor Manuel Merino ponga fin a su aventura, ¡renuncie ya! Acción Popular tampoco le respalda", escribió en Twitter.

Mientras tanto, el ex primer ministro, Walter Martos, atribuyó la muerte del joven a la "irresponsabilidad e insensatez de algunos congresistas y de Manuel Merino". En redes sociales, el exfuncionario aseguró que hay decenas de heridos y que el país se encuentra en "una situación límite de ingobernabilidad".

Mi profundo pesar y dolor. La irresponsabilidad e insensatez de algunos congresistas y de @MerinoDeLama, han cobrado la vida de un joven de 25 años, decenas de heridos y nos han llevado a una situación límite de ingobernabilidad. Se requiere una salida urgente a esta situación. — Walter Martos Ruíz (@WalterMartosR) November 15, 2020

Por su parte, Luis Valdez Farías, vicepresidente del Congreso y actual presidente en funciones del Congreso de Perú, ha instado al recién nombrado presidente del país, Manuel Merino, a renunciar de inmediato al cargo que asumió hace cinco días.

"Le pido al señor Merino que evalúe su inmediata renuncia", afirmó Valdez en declaraciones al canal N de televisión.

Dimiten altos cargos

En medio del caos que enfrenta la nación sudamericana, varios altos funcionarios han presentado ya su renuncia. Patricia Teullet decidió dimitir como titular del Ministerio de la Mujer, y Guillermo Aliaga también presentó su salida de la Mesa Directiva del Congreso de la República.

Asimismo, el ministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, presentó su renuncia. "No es posible que continúe en el cargo, pues mis principios y valores formados a lo largo de mi trayectoria profesional, no me lo permiten", expresó.

La decisión fue secundada por otros miembros del Gabinete como la ministra de Cultura, María del Carmen de Reparaz, la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Delia Muñoz, y el ministro de Defensa, Walter Chávez, y el ministro de Salud, Abel Salinas.