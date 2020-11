Un magnate indio deberá pagar 8.400 millones de dólares para evitar la cárcel

El regulador de mercados de la India ha solicitado a la Corte Suprema que ordene al magnate Subrata Roy a pagar inmediatamente 626.000 millones de rupias (8.430 millones de dólares) o, de lo contrario, será suspendida su libertad condicional.

La Junta de Bolsa y Valores de la India dijo que la responsabilidad pendiente de las empresas del grupo Sahara India Parivar y el director del conglomerado, Subrata Roy, asciende a 626.000 millones de rupias, incluidos los intereses, según informa Bloomberg. De esa cantidad, Roy ya ha depositado más de 150.000 millones de rupias (unos 2.000 millones de dólares).

Por su parte, el grupo Sahara ha condenado esta demanda y la ha tachado de incorrecta, alegando que ha sido añadido "maliciosamente" un 15% de interés.

En 2012, la Corte Suprema de la India dictaminó que las empresas del grupo Sahara violaron las leyes de valores y recaudaron ilegalmente más de 3.500 millones de dólares. De acuerdo a declaraciones de las propias empresas, se recaudó dinero en efectivo de millones de ciudadanos indios que no pudieron hacer uso de los servicios bancarios. La Junta de Bolsa y Valores no pudo rastrear a los inversores y cuando las empresas de Sahara India Parivar no pagaron, el tribunal envió a Subrata Roy a la cárcel.

El caso de Roy apareció en 'Bad Boy Billionaires', una serie de Netflix que cuenta las historias de magnates empresariales caídos en la India y los esfuerzos del país por perseguir a los ricos y famosos que no pagaron sus cuotas.

Roy permaneció en la cárcel durante más de dos años y actualmente está en libertad condicional desde 2016.