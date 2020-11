El exasesor de Antoine Griezmann esclarece sus palabras sobre el "régimen del terror" de Lionel Messi y pide disculpas por la polémica que provocó

Éric Olhats, exasesor del futbolista Antoine Griezmann, ha ofrecido explicaciones sobre sus recientes declaraciones, cuando se refirió al "régimen del terror" de Lionel Messi en el F.C. Barcelona e insinuó diferencias entre el astro argentino y el delantero francés. "Siempre he oído a Griezmann decir que con Messi no tenía ningún problema, pero nunca al revés", dijo en ese entonces.

En una carta abierta publicada en el diario Marca, el empresario se refirió a los diversos comentarios y la polémica en torno a la relación de Griezmann y Messi derivados de sus palabras que, entre otros, provocaron que esta semana hinchas del club azulgrana aguardaran al francés a la salida de un entrenamiento para increparlo y exigirle que respetara a Leo.

"Antoine Griezmann nunca me informó sobre este tema. Los comentarios que hice en [la revista] France Football se basaron en una situación que fue planteada por varios medios durante la pasada temporada. Entiendo que mis comentarios son subjetivos y que incluso podría estar equivocado. Por eso, soy el único responsable", escribe.

Olhats subraya que "la víctima en todo este tema es Antoine" y lamenta los inconvenientes que pudo haberle provocado. Asimismo, desmiente ser un allegado del galo, "a pesar de lo que han dicho algunos en los medios". "Desde hace tres años no mantengo relación con Antoine, ni formo parte del círculo íntimo de su familia", reitera.

Hace poco, el técnico del Barcelona, Ronald Koeman, tildó de "chorradas" (tonterías) las palabras de Olhats y descartó una mala relación entre sus dos pupilos porque "no ha visto en ningún momento un problema". En ese contexto, el exasesor del francés coincide en que tampoco ha sido testigo de ningún inconveniente, pero recalca que la mayoría de los roces se produjeron la temporada pasada, cuando Koeman no era entrenador. "Nunca hubo una relación contractual entre nosotros. Yo no era su agente. Yo era su asesor técnico, pero creo que esto me otorga legitimidad para expresar mi opinión sin tener que pedir permiso a nadie", se defiende.

En medio de las tensiones y las críticas, la Pulga confesó sentirse "un poco cansado de ser el problema de todo en el club". Entretanto, Griezmann compartió en Twitter hace poco una fotografía suya abrazando al '10' del equipo catalán; una forma muy sutil de desmentir malos entendidos.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!