Pep Guardiola: "Quiero que Messi termine su carrera en el Barça, pero no sé qué va a pasar en su mente"

En medio de nuevas especulaciones de la prensa británica de un posible acercamiento entre Lionel Messi y el Manchester City, el técnico del conjunto 'Ciudadano', Pep Guardiola, ha dejado clara su opinión al respecto. "Lo que quiero es que [Messi] termine su carrera allá [en el Barça]. Me encantaría, lo desearía. Eso es lo que he dicho, no sé cuántas veces, tal vez mil veces", manifestó este viernes en una conferencia de prensa previa al partido de su equipo frente al Tottenham.

Guardiola, quien acaba de renovar con el club inglés por dos años más, reitera que Leo "es jugador del Barcelona" y que su posición frente al tema parte del "gran agradecimiento" que siente por el club, en el que el catalán empezó a militar en 1984, y por lo que ha hecho por él, "en la academia como futbolista y después como técnico". "Me lo dio absolutamente todo", resalta.

Sin embargo, y reiterando que como "fan del club catalán" espera ver a Messi vistiendo la camiseta al final de su etapa como futbolista, ve incierto lo que sucederá con el futuro del astro argentino después de junio de 2021, cuando concluyan sus servicios con el F.C. Barcelona. "Esta temporada termina su contrato y no sé qué va a pasar en su mente", dice.

"Ahora mismo [Messi] es jugador del Barcelona y el mercado de fichajes será en junio y julio. Tenemos partidos y objetivos increíbles y cosas que nos gustaría lograr. Eso es lo único que tenemos en mente. Del resto no puedo decir nada", concluye.

Esta semana, el diario británico The Sun aseguró que el Manchester City es actualmente el favorito para hacerse con el contrato de La Pulga y aprovecharía que el Barcelona busca recortar sus deudas, cercanas a los 580 millones de dólares. "Recibir una suma en efectivo y deshacerse del salario de 95 millones de libras al año de Messi [unos 126 millones de dólares] podría tentar a la directiva a hacer lo impensable y vender en enero", opina el medio.

El argentino manifestó a finales de agosto su deseo de abandonar el F.C. Barcelona teniendo todavía un año de contrato, pero decidió quedarse y el 7 de septiembre realizó su primer entrenamiento. No obstante, continúa expresando cierto descontento. "La verdad es que estoy un poco cansado de ser el problema de todo en el club", afirmó este miércoles la estrella.

