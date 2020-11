Juntan firmas para quitar la camiseta 10 de la selección argentina tras la muerte de Maradona

Las redes sociales se llenan de los pedidos de no usar nunca más el número que llevaba Maradona.

Pocas horas después de la noticia sobre la muerte de Diego Maradona en la plataforma change.org se ha lanzado una iniciativa para retirar la camiseta con el número 10 que usó el astro del fútbol con la selección argentina.



La iniciativa se hizo viral en las redes sociales, donde cientos de hinchas se sumaron al pedido de rendir de esa manera homenaje a la leyenda del fútbol.

El fútbol argentino, en cada cancha, le rindió en vida el homenaje que se merecía. Y él así lo valoraba. pic.twitter.com/hBv3P5dXZS — Nico Latini (@nico_latini) November 26, 2020

La campaña no incluye en la solicitud los campeonatos que organiza la Federación Internacional de Asociaciones de Fútbol (FIFA), porque según las reglas del ente no se autoriza en eventos internacionales de selecciones, como Copas del Mundo o certámenes continentales, que los jugadores utilicen números que no estén comprendidos entre el 1 y el 23.



En varias ocasiones Maradona repitió: "La 10 va a ser siempre mía". Actualmente esa camiseta en la 'Albiceleste' pertenece a nada menos que a Lionel Messi, a quien algunos ven como heredero del Pelusa.