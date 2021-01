López Obrador, sobre la censura a Trump en las redes sociales: "La Estatua de la Libertad en Nueva York se está poniendo verde de coraje"

"No puede ser que una empresa particular se erija en la institución mundial, por sus alcances, de la censura, como la Santa Inquisición de nuestros tiempos", criticó el mandatario mexicano.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó este miércoles la censura promovida por los gigantes tecnológicos en redes sociales.

"Ya me pronuncié por lo que hicieron las plataformas de Twitter y de Facebook en los últimos tiempos. No puede ser, repito, que una empresa particular se erija en la institución mundial, por sus alcances, de la censura, como la Santa Inquisición de nuestros tiempos, en lo que corresponde a las redes sociales", dijo el presidente mexicano en su conferencia matutina.

El comentario del mandatario se produjo después de que Facebook y Twitter decidieran bloquear y retirar las cuentas del presidente de EE.UU., Donald Trump, tras el asalto al Capitolio a manos de sus simpatizantes, ocurrido el pasado 6 de enero.

La estatua de la libertad en Nueva York se está poniendo verde de coraje desde que censuraron la libertad de expresión en las redes sociales: AMLO. Indica que se erigieron como la Santa Inquisición de nuestros tiempos. pic.twitter.com/usWkD3XiIg — Jorge Armando Rocha (@rochaperiodista) January 13, 2021

"Eso no se puede aceptar, no se puede permitir, porque va en contra de la libertad. Desde que tomaron esas decisiones, la Estatua de la Libertad en Nueva York se está poniendo verde de coraje porque no quiere pasar a ser un símbolo vacío", dijo López Obrador.

El mandatario mexicano también criticó que las empresas privadas acumulen información de las personas a través de los micrófonos de los teléfonos inteligentes y otros mecanismos, lo cual consideró una invasión a la intimidad de las personas.

"Cero censura, prohibido prohibir"

"La mayoría de la gente no sabe que los teléfonos son micrófonos", criticó el mandatario. "Nosotros vamos aquí en México a atender este asunto, buscando recoger opiniones. Queremos que se garanticen las libertades: cero censura, prohibido prohibir", dijo.

En los últimos años, el presidente mexicano había defendido las "redes sociales" como un medio para informar a la gente más allá de los medios tradicionales.

Sin embargo, su postura ha cambiado en los últimos meses, como consecuencia del poderío creciente que han tenido los gigantes tecnológicos a la hora de pretender regular el debate público en internet.

A nivel mundial, otros mandatarios como la canciller de Alemania, Angela Merkel, han criticado que empresas privadas bloqueen al presidente de un país, a pesar de que las posturas de los políticos puedan resultar cuestionables.