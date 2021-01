El Gobierno de México difunde el expediente de la investigación contra Salvador Cienfuegos en EE.UU.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México publicó este viernes el expediente con la información que recabó el Gobierno estadounidense contra el exsecretario de la Defensa Nacional (Sedena), el general retirado Salvador Cienfuegos, quien fue acusado de narcotráfico en el país norteamericano, pero exonerado de cualquier acción penal en territorio mexicano.

"En cumplimiento de la instrucción presidencial de este 15 de enero, se hace del conocimiento público la información sobre el caso del general retirado Salvador Cienfuegos Zepeda", comunicó la Cancillería mexicana en su cuenta de Twitter, junto con el vínculo de descarga del expediente.

El expediente publicado por la SRE consta de 751 páginas, en las cuales se incluye el intercambio de oficios entre el Departamento de Justicia estadounidense y el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, sobre la detención e investigación contra el secretario de la Sedena durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).

En uno de los oficios, escrito el 29 de octubre de 2020, Timothy J. Shea, administrador interino de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de EE.UU., le informa a Ebrard que esa agencia había descubierto de manera indirecta información sobre la presunta actividad criminal de Cienfuegos y que, a partir de ese momento, reunió la evidencia que terminó en su persecución.

Cienfuegos fue detenido en el aeropuerto de Los Ángeles, California, el pasado 16 de octubre. El general retirado fue trasladado a Nueva York, en donde comenzó un proceso judicial por lavado de dinero y por conspiración para fabricar y distribuir heroína, cocaína, metanfetamina y marihuana.

Según el expediente del caso CR19-366 de la Corte de Nueva York, Cienfuegos habría colaborado con una facción del Cártel de los Beltrán Leyva entre diciembre del 2015 y febrero del 2017.

Los documentos judiciales del caso señalan que 'El Padrino' y 'Zepeda', como se le identificó a Cienfuegos, presuntamente habría recibido sobornos de la célula criminal del fallecido Juan Francisco Patrón, 'H-2', para proteger al grupo y advertirles de operativos en su contra.

El expediente difundido por la Cancillería mexicana consta de fotografías, capturas de pantalla y miles de mensajes que presuntamente involucran a Cienfuegos con miembros criminales.

Camino a la exoneración

El caso de Cienfuegos detonó la molestia del Gobierno de México, que pidió al Departamento de Justicia de EE.UU. retirar los cargos ante la Corte del Distrito Este de Nueva York, algo que finalmente ocurrió el 18 de noviembre.

La noche del jueves 14 de enero, la Fiscalía General de la República (FGR) informó en un comunicado que Cienfuegos quedaba exonerado de cargos penales en México, ya que no encontraron pruebas que demostrasen la actividad delictiva del exsecretario.

"El general Salvador Cienfuegos Zepeda nunca tuvo encuentro alguno con los integrantes de la organización delictiva investigada por las autoridades norteamericanas; y tampoco sostuvo comunicación alguna con ellos, ni realizó actos tendientes a proteger o ayudar a dichos individuos", señaló la FGR en un comunicado de prensa.

Este viernes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respaldó la decisión de la FGR de no presentar cargos penales contra Cienfuegos. "No pueden haber represalias, venganzas y no se pueden inventar delitos", refirió el mandatario sobre la investigación realizada por las autoridades estadounidenses.