Borrell pide a la UE "buscar una solución" para avanzar en el acuerdo con Mercosur para no tirar "20 años de esfuerzos"

El Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, pidió este martes "buscar una solución" para avanzar en el acuerdo entre el bloque y el Mercado Común del Sur (Mercosur).

Durante su intervención en la sesión plenaria de la Eurocámara, el también vicepresidente de la Comisión Europea pidió acelerar las relaciones con América Latina y revisar convenio entre la UE y el Mercosur, "que se ha negociado durante 20 años".

"Este Parlamento ha dicho que con las circunstancias actuales no se ratificará. Busquemos una solución, una declaración complementaria, pero no tiren por la ventana 20 años de esfuerzos y de trabajo para volver al punto de partida", dijo Borrell.

En octubre pasado el Parlamento del bloque advirtió que no ratificaría el tratado por las políticas medioambientales del presidente brasileño, Jair Bolsonaro.

"Ejercer toda la presión posible"

El jefe de la diplomacia europea también consideró que este año se tenía que avanzar y "tomarse en serio" la firma y ratificación del "acuerdo modernizado" con México y Chile.

Del mismo modo, pidió a los legisladores ejercer "toda la presión posible" para "revitalizar" la relación con la región.

Borrell aseguró que 2021 era "un buen año" para tener una reunión de alto nivel con los gobiernos de la región latinoamericana. "En los últimos cinco años no hemos celebrado ninguna cumbre con América Latina, ¿creen que es sensato? No, no lo es".

En su intervención recalcó que el bloque comunitario era el tercer socio comercial más importante de América Latina. "Éramos el segundo, pero ahora lo es China. Sin embargo, aún somos el principal inversor, con unos 800.000 millones de euros a final de 2018", apuntó.