Donald Trump Jr. explica por qué usa Telegram

Donald Trump Jr. se dirigió a sus seguidores en Telegram, que ya son más de 654.000, explicando que prefiere utilizar el servicio de mensajería creado por el desarrollador ruso Pável Dúrov porque después del inicio de la "purga de los conservadores" en las redes sociales tradicionales necesita un lugar donde pueda comunicarse con sus amigos.

"Estoy emocionado de estar aquí en Telegram", dijo el hijo del expresidente de EE.UU. en un video grabado, entre otras cosas, para confirmar su identidad como dueño del canal en la plataforma.

Trump Jr. contó que cuando vio una cuenta en Telegram que llevaba su nombre y era administrada por otra persona que agregaba contenidos de su Twitter, Instagram y Facebook, le bastó "para decir 'hey, usa la plataforma porque creemos en la libertad de expresión, queremos que haya un buen lugar para los conservadores'".

"Como saben, soy conservador, digo lo que pienso", continuó el empresario. "En realidad no quiero una ventaja y no quiero una cámara de eco conservadora, en realidad quiero un lugar donde mis ideas y sus malas ideas compitan entre sí", agregó, prometiendo compartir con sus suscriptores más contenidos originales.

Para Donald Trump Jr., Telegram representa una gran oportunidad para dejar de depender de Twitter, Facebook e Instagram. "Seguiré usándolos pero por lo que sé, me despertaré mañana y se acabará, estaré literalmente fuera de estas plataformas", señaló al respecto, haciendo referencia a la suspensión de las cuentas de su padre, que atribuye a motivos políticos y censura.

"Lo que he visto aquí en Telegram no funciona así: no me escanea un algoritmo que dice 'es conservador, habló mal de los demócratas y sus políticas sin sentido, así que no van a ver su contenido'. Instagram me está haciendo esto ahora mismo, literalmente estoy recibiendo cerca de un 10 % de los me gusta que solía obtener por el mismo contenido en el mismo período de tiempo", denunció Donald Trump Jr, instando a sus seguidores a seguirlo en Telegram porque "parece uno de los pocos sitios que aún cree en la libertad de expresión".